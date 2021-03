La desopilante broma del Peque Schwartzman y su novia, Eugenia De Martino, a la familia del tenista: “Se despertó así”

Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia De Martino se divirtieron en redes sociales con una broma que le hicieron a sus familiares en el grupo de WhatsApp. Desde Estados Unidos, donde el argentino de 28 años debutó con un triunfo en el Masters de Miami, a la pareja se le ocurrió una divertida idea.

“Fue un retoque nomás”, escribió De Martino en una foto junto al Peque, donde ambos tenían los labios y los pómulos hinchados, a causa de un efecto de Instagram llamado “Cara de almohada”.

La cara del Peque que con el efecto de Instagram parecía hinchada. Crédito: Instagram

Con el rostro totalmente distorsionado, la modelo contó: “Le dijimos a la familia que Diego se levantó así por una alergia...”. Mostró una captura de pantalla del grupo de Whatsapp familiar, donde ella había mandado una foto de su novio en la que parecía que se le había hinchado la cara.

El Peque tiene siempre a su gran compañera al lado. Crédito: Instagram

“Se levantó así. No sé. Se le hinchó toda la cara”, escribió ella en el chat. La primera respuesta instantánea fue la de su papá, que decía: “Llamá a un médico”. “No puedo, no hay manera. No pasa nada, ya estoy deshinchado igual, ya da gracia, es un poco gracioso. Ayer estaba terrible pero hoy ya estoy mejor”, manifestaba el Peque en un video para continuar con el chiste.

El chat grupal donde el Peque y su novia hicieron la broma. Crédito: Instagram

Al compartir la captura, De Martino puso varios emoticones de risas, como muestra de lo divertido que les había resultado el engaño a la familia. Y así fue. “Lloramos de risa”, tipeó la novia de Schwartzman en una story, donde a él se lo veía tentado sin poder parar de reírse. “Es que parece real”, balbuceaba entre carcajadas.

El número nueve del mundo según el ranking ATP busca seguir consiguiendo títulos y espera avanzar en Miami. Mientras tanto, su novia lo acompaña siempre en cada viaje y adapta su trabajo como modelo e influencer a cada uno de los países en los que al Peque le toca competir.

LA NACION