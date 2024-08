La despedida de la esposa de Marcos Acuña antes de su partida a la Argentina: “Mi amiga linda”

Escuchar

Es un hecho: Marcos Acuña vuelve al fútbol argentino para vestir la camiseta de River Plate. En una operación relámpago, que incluyó la llamada de Marcelo Gallardo al defensor, el futbolista volaría este lunes rumbo a su tierra natal para hacerse la revisación médica y para la posterior firma de contrato que lo unirá al club de Núñez hasta junio de 2027.

Con presente en el Sevilla, Acuña decidió rescindir su contrato que lo unía al club español hasta 2025 y armó las valijas para retornar al campeonato argentino donde anteriormente vistió las camisetas de Ferrocarril Oeste y Racing, club donde salió campeón en 2014 y dejó un grato recuerdo en los hinchas.

La despedida de María Julia Silva, la esposa del Huevo Acuña

Tras tomar esta decisión de abandonar el Viejo continente, tanto Acuña como su familia se despidieron de sus amistades cosechadas en este tiempo. En su cuenta de Instagram, María Julia Silva, esposa del futbolista, reposteó una storie de una amiga suya llamada María Hernández, quien se deshizo en elogios hacia el vínculo construido.

“Amiga, no me gustan las despedidas y sabía que antes o después llegaría este momento. Gracias por el tiempo que hemos pasado juntas. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Nos seguiremos desde donde estés”, expresó la amiga de María Julia, quien partirá junto al Huevo y sus tres hijos Mora, Benjamín y Martina hacia la Argentina.

María Julia Silva despidió a su amiga tras armar las valijas y emprender viaje hacia Argentina

Por su parte, la nacida en Zapala, Neuquén, subió una foto junto a María Hernández y agradeció su compañía en este tiempo que estuvieron radicados en España: “Mi amiga linda”.

River sumó a un nuevo campeón del mundo a su plantel

La llegada de Marcos Acuña provocó un nuevo cimbronazo en un mercado de pases austero del fútbol argentino. Desde la llegada de Marcelo Gallardo al banco del club Millonario, el equipo de la banda roja sumó mucha jerarquía en sus líneas con el objetivo puesto en conquistar la Copa Libertadores.

En primer lugar, quien arribó al Millonario fue Germán Pezzella, con pasado en el fútbol español y parte de la gesta deportiva en el Mundial de Qatar; a él se le suman Franco Armani y Acuña que tomó la decisión de abandonar el continente europeo para una nueva travesía a sus 32 años.

Marcos Acuña firmará contrato con River hasta 2027 Anibal Greco

Tras la partida de Martín Demichelis y el arribo de Gallardo, River cambió drásticamente su plantel de cara a los próximos torneos. La contratación de refuerzos de jerarquía fueron un punto fundamental para convencer al Muñeco de su vuelta al club para encarar su segundo ciclo como entrenador.

“No nos cerramos a la posibilidad de incorporar. Mi idea es ver si de acá al cierre no solamente podemos incorporar, sino también definir un poco el plantel”, expresó Gallardo, en conferencia de prensa, luego del empate 1-1 contra Gimnasia y Esgrima de La Plata, en condición de visitante, en una clara señal de no estar de todo conforme con los jugadores del actual plantel. La llegada de Acuña jerarquiza completamente la línea defensiva y le suma una variante más a un plantel renovado.

LA NACION