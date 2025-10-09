La despedida de Sofía Martínez a Russo y su entrevista que volvió a viralizarse por la sonrisa del DT al hablar de Boca

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles, a los 69 años. La noticia generó mucha consternación en el mundo del fútbol argentino, sobre todo en Boca Juniors, club que le había dado la posibilidad de retornar para dirigir al primer equipo.

Una de las primeras competencias que afrontó Russo como DT de Boca fue el Mundial de Clubes. Previo a su disputa en los Estados Unidos, la periodista Sofía Martínez entrevistó al entrenador, quien, con las emociones a flor de piel, agradeció por la oportunidad de continuar trabajando y elogió al hincha del xeneize.

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años FEDERICO PARRA - AFP

“Vos sonreís cuando digo entrenador de Boca”, comenzó la entrevista Martínez. “Es un gusto estar en este club, en un momento tan importante. Yo vivo el día a día. Realmente lo que hago es porque tengo ganas”, se sinceró.

Luego, la periodista le mencionó a la familia del entrenador, quien estuvo con él hasta los últimos días de vida. “Primero se asustan. Después saben cómo soy. Están contentos, felices, mis hijos, hermanos, sobrinos, nieto, que está feliz porque es de Boca, me llama todos los días... viste cómo es la gente de Boca. A mí me alegra la vida, es lo mejor que te puede pasar, una de las claves de Boca es disfrutarlo”, relató, emocionado.

Por último, Martínez le dio pie a Russo para que defina lo qué significaba Boca para él. “Es una parte de mi vida, me ha dado mucha alegría y respeto mucho a la gente. Me lo hacen saber en el mundo. Donde voy, en algún aeropuerto, algún avión, siempre hay gente de Boca y estoy agradecido porque no es normal. A mí me han tocado cosas muy fuertes en la vida y lo disfruto mucho”, cerró.

Sofía Martínez despidió a Miguel Ángel Russo

Una vez conocida la triste noticia de su fallecimiento, Martínez, en su cuenta de Instagram, se tomó un tiempo para dedicarle unas palabras al entrenador. “Miguel quería estar donde estaba. Fue su decisión, fueron sus ganas. Era su alegría, y también fue la de su nieto”, destacó.

“Gracias Miguel por esa charla en el Mundial de Clubes. Vi a tu familia siempre al lado tuyo, y con eso me quedé en ese momento. Ellos son tu principal legado y fueron tu gran sostén hasta el final. Gracias Miguel Ángel Russo por tanto fútbol”, destacó la periodista en sus redes.

Por su parte, el Club Atlético Boca Juniors, en su cuenta de X, se encargó de oficializar la noticia del deceso de Russo, quien, en las últimas dos fechas del campeonato, se ausentó debido a su problema de salud, delegando sus funciones en Claudio Úbeda, su ayudante de campo.

Boca confirmó la noticia del fallecimiento de Miguel Russo

“Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!“, destacó la página oficial de Boca, que abre su club este jueves para despedir los restos del entrenador y no jugará la fecha del fin de semana contra Barracas Central.