La divertida anécdota de Martín Demichelis en el casamiento de Lionel Messi: “Por eso no salí en la foto”

Luego de la victoria en el Superclásico ante Boca por 1-0, el entrenador Martín Demichelis asistió al piso de F90, el programa de ESPN que conduce Sebastián “Pollo” Vignolo para analizar todo lo que dejó el partido, las curiosidades que sucedieron en el Mas Monumental y también para dialogar sobre su carrera deportiva y los motivos que lo llevaron a retornar a su país de origen tras un largo periplo por Alemania.

Con recorrido por el fútbol del Viejo continente y la selección argentina, Demichelis compartió varios momentos junto a Lionel Messi y justamente el rosarino le extendió la invitación a su casamiento con Antonela Roccuzzo. Una vez llegado al lugar con su esposa Evangelina Anderson, el exdefensor del Bayern Munich comentó, ante el staff de periodistas del programa, que se cruzó con Gabriel Milito y un descuido les hizo perder la foto grupal del casamiento.

La curiosa historia de por qué Demichelis se perdió la foto en el casamiento de Messi

“A Gaby Milito lo conozco mucho y a su mujer también porque fuimos al casamiento de Messi”, introdujo el tema Demichelis, quien luego contó con la complicidad de Morena Beltrán para seguir con la historia: “More cualquier cosa corregime, las mujeres se ponen elegante para la foto, ¿no? Bueno en la foto del casamiento, mi mujer y la de él no salieron por la simple razón que cuando nos vimos con Gaby nos pusimos a hablar de táctica, fútbol, discutimos, así dos horas y cuando llegó la foto no estábamos”, relató el técnico de River, quien recordó ese momento con una sonrisa.

Luego de compartir esa vivencia, Vignolo remarcó la importancia de tener a Demichelis en River y a Milito en Argentinos Juniors, como dos directores técnicos que traen sus conocimientos desde el Viejo continente y lo ponen a disposición de sus equipos para enriquecer el fútbol argentino.

El clásico con Boca, la pasión de los argentinos y sus costumbres, los otros temas abordados por el DT

Tras un triunfo resonante en el último minuto ante el Xeneize, Martín Demichelis tocó varios temas en una larga entrevista y dejó frases destacadas para analizar. “El fútbol se decide por acciones particulares. En un partido equiparado en el segundo tiempo, se iba a decidir por una acción particular. En el fútbol no hay balanza de merecimientos, pero si alguien merecía ganar éramos nosotros, que hicimos más, sobre todo en el primer tiempo”, analizó el DT sobre el 1-0 con gol de Miguel Borja, de penal.

Martín Demichelis analizó la actualidad de River y puntualizó en la pasión de los hinchas argentinos Bruna Prado - AP

Otro de los temas es la pasión de los hinchas argentinos, quienes, a pesar de alguna complicación económica, pueden asistir a un estadio y alentar a su equipo: “No hay pasión como la que hay en Argentina. Supera límites. No digo que sufren bullying, pero mis hijas están empezando a entender lo que es River y Boca, soportan algunas cargadas en el colegio. Parece que desde la cuna lo transmitimos o empezamos a pasar esa costumbre. Con los problemas económicos que hay no paramos de llenar las canchas”, señaló.

Por último, remarcó cómo es su día a día y su alejamiento de las plataformas digitales: “Consumo sólo el WhatsApp, no tengo redes sociales. Lo que consumo es a través de la gente cercana que tiene mi número. Usé Twitter en 2014 y no volví a usarlo. Siempre tuve en claro, durante mis últimos años de carrera que esta iba a ser mi vocación, no me quería ocupar mucho más tiempo con otras cosas en los tiempos libres. El tiempo libre lo tengo que disfrutar con mi familia”, cerró.

