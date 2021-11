El cruce entre Oscar Ruggeri y Luciana Rubisnka por Boca: “A mí no me lo digas, decile a Battaglia”

Oscar Ruggeri, panelista de F90, cruzó este lunes a la periodista Luciana Rubinska por una frase que dijo sobre Boca Juniors. En el clásico pase entre el programa que conduce Sebastián Vignolo y F12, animado por Mariano Closs, los periodistas discutieron sobre la decisión de Sebastián Battaglia, DT xeneize, de hacer siete modificaciones en el equipo respecto del último partido.

“Por ahí los ve cansados a los jugadores. Para mí es muy difícil de entender, pero los verá cansados a los jugadores”, dijo Rubinska. Convencido de que el futbolista necesita jugar partidos para encontrar su mejor forma, Ruggeri le replicó a la conductora: “Luciana, por favor te pido. Vázquez (NdeR: uno de los tres futbolistas que salió del equipo) tiene 20 años. Empezó ahora, recién pateó una pelota. Te pido por favor...”.

Luego, la cronista se defendió y argumentó: “Y pero Oscar, alguna explicación tiene que haber. No va a patear en contra de su propio equipo”. Y agregó: “A mí no me lo digas, decíselo a Battaglia, a los hinchas de Boca”. Luego, el “Cabezón” contrastó: “Y vos lo estás diciendo ahora. Si nosotros empezamos con que están cansados y los hacen descansar, les ponemos eso en la cabeza y el jugador dice sí, está bien que descansen”. Por último, Rubinska concluyó: “Ah, ¿y es culpa del periodismo?”.

En tren de buscar los motivos por los cuales el DT dispuso los cambios, Juan Simón, panelista y exjugador, dijo: “Creo que el objetivo de Battaglia es la Copa, y está tratando de que esos jugadores que para él son titulares, lleguen bien físicamente al partido más importante. Si este partido se hubiera jugado el domingo, repetía el mismo equipo”, añadió.

Sebastián Battaglia, durante la práctica de Boca de este miércoles - Foto: Javier Garcia Martino - Photogamma

Por su lado, el relator Sebastián Vignolo contó qué hubiera hecho él en el lugar del “Leoncito”: “Yo hubiese puesto el equipo titular contra Independiente, y en tal caso, los guardo contra Newell’s”. Además, utilizó el caso de Messi para preguntarse por el presunto cansancio de los jugadores xeneize: “¿Como hace para bajarse de un avión, subir, jugar...?”

En tanto, Diego “Chavo” Fucks, otro de los periodistas del ciclo, manifestó: “Me parece raro que, habiendo encontrado el equipo contra Sarmiento de Junín, cuando jugó bárbaro y fue una fiesta, haga siete cambios”. Por su lado, el relator Leo Gabes puso el ejemplo del Brasileirao, donde los equipos que van a jugar la final de la Copa Libertadores (Flamengo y Palmeiras), para defender la posición de Battaglia: “Vienen poniendo suplentes desde hace un par de fechas. Para mí, es una decisión y no está mal”.

Boca se enfrenta este miércoles ante Independiente. El equipo formaría con: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Agustín Sandez; Christian Medina, Alan Varela y Agustín Almendra; Eduardo Salvio, Norberto Briasco y Cristian Pavón. El gran objetivo de Boca, de acá a diciembre, es ganar la Copa Argentina, cuyo partido final todavía no tiene fecha definida.