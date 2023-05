Santi Maratea le respondió una vez más a Flavio Azzaro y no se guardó nada: “Vive de generar polémica”

escuchar

Santiago Maratea subió varias historias en su cuenta de Instagram este viernes para criticar a diferentes periodistas que cuestionaron su colecta con el Club Atlético Independiente de Avellaneda. Sin embargo, el descargo apuntó especialmente a Flavio Azzaro, con quien protagonizó una confrontación a través de las redes sociales hace algunos días.

La historia entre Maratea y Azzaro comenzó cuando el influencer decidió aportar su transparencia para que Independiente pueda recaudar fondos a través de sus hinchas y poder pagar las deudas en dólares que se acumularon durante años y gestiones, las cuales pusieron en peligro al histórico club.

Flavio Azzaro volvió a apuntar contra Santi Maratea por la colecta de Independiente: “Un estafador”

Azzaro, a través de su programa en El Loco y el Cuerdo (YouTube), cuestionó la conferencia de prensa en la que Maratea relató cómo iba a llevarse a cabo esta colecta. Además, hace pocas semanas le dedicó una canción sugiriendo que el influencer no aparecía en las redes sociales porque se había “borrado” con la plata de los hinchas.

La chicana de Flavio Azzaro a Santi Maratea por la colecta para Independiente

Este viernes, el influencer disparó contra Federico Bulos, periodista deportivo de ESPN, contra Flavio Azzaro y Gelatina, un programa de streaming en YouTube.

En la seguidilla de historias que comenzó con él tomando mate, dijo: “Yo hoy me desperté sacado. Ayer no podía dormir porque no paraba de imaginarme cómo cagaba a trompadas a una persona. Y no es la que ustedes imaginan”. Sin embargo, pese al enojo, el influencer comunicó la buena noticia de que la colecta de los hinchas de Independiente llegó a 800 millones de pesos.

Luego sí, apuntó contra el periodista. “Con Azzaro no sé qué decir, no tiene nada para perder el tipo. Un chabón que trabajó en televisión y radio, y hoy tiene un canal de YouTube. O sea, Azzaro ni siquiera está ensobrado. Vive de generar polémicas para tener vistas. Vive de las vistas que tiene en YouTube, que es de lo que yo vivía hace diez años... en un programa que está mal encuadrado y mal iluminado”, introdujo.

El descargo de Santiago Maratea contra Flavio Azzaro

También se refirió a su dupla de “El Loco y el Cuerdo”, Andrés Ducatenzeiler, expresidente de Independiente, que también criticó al influencer. “El tipo que labura con él le cuenta cómo estafó jugadores y a un socio al que le sacó autos para pagar jugadores. Le dijo ‘después te pago’ y nunca le pagó”, expuso.

“A Azzaro le pareció gracioso una estafa y después salió a decir que yo soy un estafador. No muestra ninguna sola prueba de que yo soy un estafador. Bendita y no sé qué hace informes de Azzaro como si fuera cierto. Cuando el mismo tipo labura con un estafador y le parece divertido. Entonces es muy claro cómo está hecha la opereta, ¿no?”, expresó Santiago Maratea enojado con la situación.

Por último, un poco resignado, dio por finalizado su descargo. “Hay una parte de mí que busca entender a esta gente, pero entendiendo me angustia más. En el caso de Azzaro tiene más de 40 años. Imaginate tener más de 40 años y ver lo que construiste en la vida... y que no hayas construido nada, es un tipo que no tiene respeto”, señaló y luego agregó: “No tiene respeto de los suyos por eso lo gorrean. Trabajaba en televisión y en la radio y hoy tiene un canal de YouTube porque es un pésimo periodista y como persona no tiene una opinión que trascienda demasiado. Dijo que Messi no tenía que estar en la selección”.

Hasta este viernes 26 de mayo, la colecta de los hinchas de Independiente para saldar las deudas del club lleva un total de 800 millones de pesos, el cual será utilizado para pagar la más urgente con el América de México, por el fichaje de Cecilio Domínguez en el 2019 y que es de casi 6 millones de dólares. La idea es que, a medida que se vaya juntando el resto del dinero, se pagarán cada una de las deudas que tiene el equipo de Avellaneda.

Por lo pronto, la novela entre Azzaro y Maratea, parece no tener fin.

