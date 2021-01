Alfio Basile también reflexionó sobre el largo período de fracasos de la Selecció Argentina luego de su ciclo Fuente: LA NACION - Crédito: Victoria Gesualdi / AFV

El exentrenador de la Selección Nacional Alfio "Coco" Basile habló en ESPNF90 de la espina por el Mundial de Estados Unidos de 1994, cuando la Argentina quedó eliminada luego del doping positivo de Diego Maradona y reflexionó sobre el largo período de fracasos de la albiceleste luego de su ciclo.

"La gran frustración mía muchachos, es el mundial de Estados Unidos ´94. Yo estaba convencido, muy agrandado y que íbamos a salir campeones del mundo. Teníamos un equipo para eso y había vuelto Diego, que estaba entero", manifestó Basile sobre la preparación del equipo para el desafío mundialista.

Respecto a la preparación de Maradona para dicho evento, el Coco recordó que comenzó el mundial con el mismo peso que el de México ´86 y que estaba en excelentes condiciones físicas. "Con el profe Echeverría lo tuvimos en La Pampa desde noviembre hasta junio del otro año que fuimos a jugar", recordó Basile.

"Ahí sí que nos mataron, pero no tengo pruebas muchachos. Nos fueron a voltear", remarcó el exentrenador sobre el supuesto accionar del entonces presidente de la FIFA João Havelange. "Nos vieron y dijo Havelange, muchachos, estos nos comen otro campeonato más y yo estuve veinte años de Presidente de FIFA y Brasil no ganó nada", agregó el Coco.

Al ser consultado por el poder de Julio Grondona en el fútbol mundial, Basile remarcó: "Grondona estaba en Dallas cuando me avisó que Maradona era positivo, pero la FIFA es muy grande, ¿vos viste las caripelas que tienen? No podemos hablar de ninguna cosa rara pero sabemos que hay".

Sobre la negación de la Selección Argentina para ganar un campeonato en los últimos años, Basile afirmó: "Todavía no lo puedo creer que no hayamos ganado ninguna copa más. Mira que fui a la Copa América de Estados Unidos a ver si cambiábamos la suerte. Estuvimos siempre cerca pero no pudimos".

Alfio Basile era el entrenador del seleccionado nacional cuando Argentina ganó su último título, en la Copa América realizada en Ecuador en el año ´93. En el partido decisivo, el conjunto albiceleste venció a México por 2 a 1 con goles de Gabriel Omar Batistuta.