Se conocieron en la secundaria y están en pareja hace 20 años: la historia de amor de un multicampeón de la Fórmula 1

Sebastian Vettel, uno de los pilotos más laureados en la historia de la Fórmula 1, logró mantener su vida personal resguardada de los flashes, una constante que se refleja en su relación de dos décadas con Hanna Prater. La pareja, que se conoció en la secundaria en Alemania, contrasta notablemente con el brillo y la exposición mediática habitual en el deporte de élite. Su vínculo, forjado en los pasillos del colegio, evolucionó en una historia de amor discreta y sólida, cimentada en la privacidad y el compromiso mutuo.

Hanna y Sebastian eran compañeros de colegio en Heppenheim, Alemania, mucho antes de que el nombre Vettel resonara en los circuitos de la máxima categoría. La amistad adolescente se transformó en amor, consolidándose en un momento particular de 2006. El propio Vettel relató, durante una entrevista con la FIFA, que la Copa del Mundo organizada durante ese año en su país fue un punto de inflexión. “Recuerdo con cariño la derrota por 1-4 entre Japón y Brasil en Dortmund... Pero hubo otro momento inolvidable esa noche: estuve con mi actual novia”, expresó. Este encuentro en el Signal Iduna Park, estadio de Borussia Dortmund, marcó su primera cita oficial como pareja.

Vettel y Prater tuvieron su primera cita el 22 de junio de 2006, en el Japón 1-4 Brasil

Desde aquellos primeros años, y pese al meteórico ascenso de Vettel en el automovilismo —que lo llevaría a ser tetracampeón mundial de 2010 a 2013—, la pareja eligió conscientemente un camino de bajo perfil. Hanna Prater, formada en diseño textil y con experiencia en la industria de la moda, siempre prefirió mantenerse al margen de la atención pública. “Ella no quería ser famosa y, en cambio, se centró en su hogar y su relación de forma tranquila y estable”, destacó el portal Times Now News, donde también enfatizaron que la confianza y la estabilidad fueron los pilares de su unión. Esta decisión conjunta protegió su intimidad de la vorágine de la fama, permitiéndoles construir una vida familiar lejos de los reflectores.

Las apariciones públicas de Hanna junto a Sebastian fueron escasas y puntuales. Uno de los momentos más recordados ocurrió en el Gran Premio (GP) de Abu Dhabi de 2010, cuando Vettel conquistó su primer campeonato mundial. Posteriormente, lo acompañó a la gala oficial de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Nueva Delhi. En 2012, estuvo presente en el GP de Brasil, donde celebró el tricampeonato del piloto con una camiseta conmemorativa. Otras instancias incluyen un partido de Wimbledon, una visita al Camp Nou de FC Barcelona en 2012, las galas de fin de año de la FIA en 2017 y 2019, y los Premios Autosport en 2022. Sin embargo, estas ocasiones fueron excepciones a la regla de una vida privada guardada.

Vettel y Prater confirmaron su pasión por el fútbol con su visita al Camp Nou para Barcelona 5-1 Valencia, día que hubo cuatro goles de Messi Reuters

Vettel justificó las razones detrás de su postura sobre esta elección en una entrevista con el portal RTL. Al ser consultado por qué su pareja rara vez lo acompañaba en el paddock, explicó: “Si mi novia estuviera conmigo ahora mismo, probablemente sentiría la necesidad de cuidarla. Pero sé que eso no sería compatible con el trabajo”. Esta mentalidad, que prioriza la protección de su familia, fue un factor determinante en su decisión de retirarse de la Fórmula 1 en 2022.

El anuncio de su despedida de la actividad profesional, realizado en 2022 a través de su primera publicación en Instagram —red social que abrió exclusivamente para ese fin—, dejó en claro la importancia central de su esposa y sus hijos en su vida. “Soy Sebastián. Padre de tres hijos y esposo de una mujer maravillosa. Además de las carreras, tengo una familia. Mis objetivos han cambiado: ahora me centro en mis hijos, no en ganar carreras ni luchar por campeonatos”, afirmó. En una gala de Premios Autosport de ese mismo año, el tetracampeón compartió un momento personal: “Tengo una esposa maravillosa. Empezamos a salir en secundaria y seguimos juntos. Todavía la amo. Me llevó dos años convencerla, así que espero que sí [me siga amando]. Tenemos tres hijos. Les estoy dando realmente el tiempo y el amor que yo recibí cuando tenía esa edad”.

Sebastian Vettel aprovechó para revelar su deseo familiar durante los Premios Autosport en 2022

Tras 13 años de noviazgo y con tres hijos en común –nacidos en 2014, 2015 y 2019–, Sebastian y Hanna se casaron en una ceremonia privada en 2019, entre las carreras de Canadá y Francia, con la presencia exclusiva de familiares cercanos. Esta boda íntima reflejó, una vez más, su compromiso con la discreción.

Vettel, en diálogo con la F1 en 2025, amplió las razones de su retiro, donde aprovechó para diferenciar su situación con la de otros pilotos. “Construí una vida fuera de la Fórmula 1. Probablemente, lo mejor que me pasó fue conocer a mi esposa muy, muy pronto. Y construimos una vida juntos. Hemos construido un hogar y tenemos hijos”, contó en aquella entrevista. Para él, las carreras eran su pasión y su trabajo, pero no su “identidad completa”. En casa, con su familia, había una “vida normal” que le permitía diferenciar “el Seb de las carreras y el Seb de casa”.

Sebastian Vettel se mostró feliz con su decisión de abandonar la Fórmula 1 para estar con su familia Capturas YouTube (@Formula1)

La filosofía de Vettel sobre la privacidad es tajante. “Simplemente no entiendo por qué tenés que decirle constantemente a la gente lo que haces o con qué personas estás. Sencillamente, no tengo esta necesidad”, explicó a RTL. Esta postura, compartida con Hanna, les permitió mantener una relación sólida y auténtica, lejos de las presiones y el escrutinio público que suelen acompañar a las figuras del deporte de élite. Su historia de amor, que floreció desde la adolescencia y se mantuvo por 20 años, es un testimonio de lealtad y un modelo de cómo la privacidad puede ser el cimiento de una relación duradera en el exigente mundo del deporte.