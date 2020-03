El problema de Manu para andar en bicicleta fue uno de los temas de la charla

En momentos de cuarentena total consecuencia de la pandemia por coronavirus que mantiene en vilo al mundo, Manu Ginóbili y Juan Martín del Potro , dos leyendas del deporte argentino, se prendieron en una charla en Instagram, generaron consciencia sobre los beneficios de estar en casa y no seguir propagando el virus. Pero por sobre todas las cosas, llenaron de alegría a muchos fanáticos. Se divirtieron, hasta se dieron el lujo de contar secretos que tenían bien guardados.

El que lanzó la primera pelota y quiso ir a fondo fue el tenista, que lo agarró mal parado a Manu y le marcó la cancha advirtiéndole que tenía información muy valiosa. Eso consistía en que el exjugador de San Antonio Spurs recién aprendió a andar en bicicleta una vez retirado del básquet.

La charla completa entre Ginóbili y Del Potro

Video

"Hablé con un amigo en común, y me dice que hay algo que te cuesta mucho, que parece increíble en alguien como vos con lo deportista que sos, pero... ¿Es cierto que no sabés andar en bicicleta?", fue la pregunta de Delpo, entre risas.

Manu se agarró la cabeza, se río, aceptó sus limitaciones, esas que nunca tuvo en una cancha de básquet y lo reconoció agarrándose la cabeza. "No sabía andar en bicicleta hasta hace poco. Nunca me dieron una bicicleta, nunca la tuve. Yo nací en una ciudad y nadie me dio una bicicleta. Además era el tercer hijo y nadie me daba pelota", confesó el exbasquetbolista.

"Cuando mis hijos tenían seis años, me di cuenta de que no me podía perder la etapa de la bicicleta con ellos y quise aprender. Así que me puse a andar en bicicleta a los 40. Empecé practicando temprano cuando no había vecinos que me pudieran ver. No es fácil eh, que te subís a una bicicleta y andás. Pero igual imaginate si hace cinco años me cagaba de un golpe tratando de aprender a andar en bicicleta", fue la respuesta de Manu.

Delpo y Manu habían convocaron a sus fanáticos a través de sus cuentas en las redes sociales. "El propósito que teníamos era de distraerlos un poco a todos ante tantas noticias negativas y que se distraigan un rato era el motivo de nuestra charla", enfantizó Del Potro al final del evento.