La inédita anécdota de Lucas Pratto con Martín Palermo a días de la final entre River y Boca en Madrid

La final de Madrid es y será por mucho tiempo uno de los momentos más importantes para los jugadores de River Plate e incluso para los hinchas. Haberle ganado a Boca Juniors y consagrarse campeón de la Copa Libertadores fue una hazaña que ni los más optimistas imaginaban.

Pero Lucas Pratto le añadió un condimento aún más impensado a la previa de ese partido que se jugó el 9 de diciembre de 2018 en el Estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid. El exdelantero de River, que participó del encuentro y marcó un importante gol para el empate parcial por 1 a 1, recordó en diálogo con el programa de TyC Sports, Líbero, una anécdota inédita sobre los días anteriores al evento.

“Les voy a contar algo que no sabe nadie. Después de la primera final, antes de viajar a Madrid, tres o cuatro días antes nos juntamos a comer un asado en la casa de mi representante. Al rato llega Martín (por Palermo)”, introdujo el actual jugador de Vélez Sarsfield y dejó a todos boquiabiertos.

El festejo de Pratto en Madrid se convirtió en marca registrada Archivo

Boca y River habían jugado el partido de ida en La Bombonera, que había terminado en un empate por 2 a 2. La vuelta se iba a disputar en el Monumental, pero por los incidentes se tuvo que trasladar a la capital española.

“Fue raro porque nunca me había juntado a comer antes de un partido importante con él. Aparte agarré y le dije: ‘Vamos a tocarte a ver si nos das un poco de gol’. Y Martín no sabía qué hacer”, agregó Pratto entre risas.

El futbolista de 33 años relató que “tocó un poco” al goleador para contagiarse de su magia (que al parecer surtió su efecto). El Oso dijo que el actual entrenador de Aldosivi le mandó un mensaje después de la final en Madrid. “Me felicitó. Obviamente no quería que gane, quería que gane Boca”, resumió.

Pratto expresó también en Líbero que de chico era un ferviente admirador del jugador xeneize. “Me cortaba el pelo como Palermo, pero no me dejaban teñirme. Era mi ídolo no por lo futbolístico, sino por todo lo que representaba”, señaló y habló de su afición por Boca.

Por último, expresó: “Tengo una relación especial con Martín. Nunca me juzgó ni me dijo lo que tenía que hacer. Me dejó hacer mi camino”. Y cerró: “Justo ayer hablé con él y lo invité a mi casamiento a fin de año”.