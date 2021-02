El wing marcó un try el viernes ante Castres

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de febrero de 2021 • 13:16

Emiliano Boffelli jugó el viernes su primer partido como titular en el Racing 92y marcó un try que le dio el triunfo al club en un encuentro que terminó 23 a 20 ante Castres y que ubicó al parisino en la cima del Top 14 francés. En este contexto, el wing fue entrevistado por ESPN Scrum, donde contestó preguntas de los usuarios, hasta que apareció la consulta de un amigo especial.

"¿Por qué no pateó el penal?", escribió Tute Moroni desde Leicester dirigiéndose a su compañero de Los Pumas. Boffelli se rió y manifestó: "Sí, me dijo que preguntó eso", y continuó: "¿Por qué no pateé? El que le pegó, yo lo veía patear, le pega bastante fuerte, no iba a hacer tampoco tanto espamento en mi primer partido de Racing pero creo que otra vez no me la va a sacar, encima que no llegó".

Moroni y Boffelli fueron compañeros en Jaguares y ahora lo son en Los Pumas. Crédito: Instagram

A la respuesta de Boffelli entre risas le siguió una explicación sobre la razón por la que verdaderamente no se adueñó de tal tiro. "Llegué al club y en el Tres Naciones arrastré una lesión en el aductor, que no la quiero nombrar porque dicen que es la innombrable, y el club sabía. Apenas llegué me hicieron unos estudios comparándolo con el otro aductor y había diferencia de fuerza", describió.

El ex Duendes de 26 años relató además, contestando a la pregunta de su amigo, que en la institución le dijeron que no se volviera "loco" con la patada y que empezara a practicar cuando realmente se sintiera bien. Boffelli jugó el viernes con la 11, la camiseta de su ídolo, el argentino Juan Imhoff.

Moroni y Boffelli en el Mundial de Japón 2019. Crédito: Instagram

"Hace dos semanas que estoy practicando y llego bien desde mitad de cancha y era un poco más de mitad de cancha pero yo creo que con la adrenalina del partido llegaba. Pero la pidió y, está bien, lo vi confiado, llegaba, pero bueno", siguió Boffelli al respecto, cuando uno de los periodistas que lo entrevistaba le lanzó que estaba pagando "derecho de piso" y él asintió.

Lo cierto es que el wing señaló que la próxima vez va a pedir patear a los palos porque esta última vez "estaba medio enojado" con que no le habían dejado el penal a él.