La insólita historia sobre Icardi y una paloma que reveló un excompañero: “¡Pero qué hacés, Mauro!"

Mauro Icardi es conocido en la actualidad por vivir una vida de lujo gracias a su carrera como un destacado futbolista en clubes como Inter o Galatasaray. Sin embargo, no siempre tuvo ese mismo privilegio, según reveló el jugador Sergi Gómez. El español, que fue compañero del argentino en La Masía de Barcelona, contó una sorprendente historia que involucra una paloma y que tiene al argentino como protagonista.

Invitado al pódcast El After de Post United, Gómez rememoró una anécdota que compartió junto a Icardi en las inferiores del club catalán, donde el novio de la China Suárez tuvo un paso entre 2008 y 2011. “Mauro Icardi llega a La Masía y somos compañeros creo que durante tres o cuatro temporadas, de las cuales una de ellas vivimos juntos en un piso con Marc Muniesa y Sergi Roberto”, comenzó el relato.

Gómez fue invitado al pódcast de charlas de fútbol y no se guardó nada

“Me acuerdo que me dice: ‘Sergi, ven conmigo. Vamos aquí al parque de al lado de La Masía’. Había un parque con árboles muy altos y veo que el tío trae una madera que estuvo cortando el día anterior en forma de ‘Y’ y que le pone ahí una goma bien dura enganchada. Se hizo un tirachinas (una gomera) a mano yendo a la ferretería a comprar la goma y todo", recordó el futbolista español.

Gómez contó que Icardi le hizo mirar hacia arriba de un árbol, que medía entre 20 y 25 metros. En ese lugar, le mostró que había una paloma en la copa, que era casi imperceptible. “Había un palomo, pero que te lo juro que no se veía el palomo. Cogió una piedra, me acuerdo que estira así, hace puf y ves que cae un palomo de 20, 30 metros arriba. ‘¿Pero qué haces, Mauro?’. Y me dice: ‘Vámonos. Vamos a La Masía’“, siguió la historia el español.

Hasta allí la historia parecía común, dos jóvenes jugando con una honda en un parque, sin embargo, el final sorprendió a todos los que oyeron la anécdota: “Le saca todas las plumas, le saca las piedras que tiene aquí en el cuello, la abre, una percha de alambre la pasa por dentro y enciende una hoguera. La cocina y se la come delante mío”, aseguró Gómez, mientras el periodista que lo entrevistaba lo miraba atónito. “Se cargó una paloma, la cocinó y se la comió. Literal, Mauro Icardi, que le tengo un aprecio. Vivimos muchísimo tiempo juntos y sabe que lo tengo en el corazón”, finalizó el futbolista ibérico.

La anécdota despertó variadas reacciones en los usuarios

Obviamente, como todo lo que hace Icardi, la anécdota no pasó desapercibida en redes sociales. En la cuenta de TikTok del pódcast, los usuarios opinaron de todo. “Maxi López también tiene una anécdota surrealista con Mauro Icardi”, bromeó un usuario en los comentarios, recordando el pasado de los futbolistas argentinos en el triángulo amoroso con Wanda Nara.

“Pero acá en Argentina es común, no sé de qué se sorprenden”, opinó otro internauta, apoyando el comportamiento de Icardi. “¿Ustedes lo creen? Porque yo no“, escribió otro de los seguidores del ciclo un poco más reacio a creer en la anécdota que contó el jugador español.