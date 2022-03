La irónica respuesta de Fernando Gago cuando le preguntaron por el superclásico

El sábado, en la fecha de los clásicos, uno de los encuentros más destacados fue el que tuvo como protagonistas a Independiente y Racing Club. El equipo de Fernando Gago se impuso por 2 a 1, en un encuentro electrizante. Mientras que el primer tiempo jugó mejor “La Academia”, en el segundo, los dirigidos por Eduardo Domínguez lograron imponerse y alcanzar el empate parcial. Finalmente, el conjunto blanquiceleste se llevó el triunfo gracias a un tanto de Enzo Copetti a falta de cuatro minutos para el final.

Con esta victoria, Racing lidera la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. Pero no solo eso: al menos desde la tercera jornada cuando ganó, gustó y goleó ante Argentinos Juniors, se convirtió en un equipo sólido y empezó a desplegar un juego que le mereció elogios desde distintos lados. El desempeño mostrado en su cancha contra el “Bicho” lo ratificó en el estadio Monumental ante River Plate, incluso luego de ir perdiendo por 2 a 0 en el primer tiempo. En ese encuentro, Racing se le plantó de igual a igual al conjunto millonario y logró empatar el pleito. La ratificación del buen momento y del convencimiento de la idea de Gago por parte de los jugadores fue la victoria en el clásico de Avellaneda.

El domingo, en tanto, River Plate recibió a Boca Juniors en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino. Surgido de las inferiores del club xeneize y ganador de varios títulos en el equipo, era lógico que en la entrevista que este martes le hicieron a Fernando Gago en F90 (ESPN) le preguntaran si había tenido la oportunidad de ver el encuentro y qué opinión le merecían ambos equipos.

La irónica respuesta de Fernando Gago sobre el superclásico

Tras la pregunta del periodista Federico Bulos, el entrenador contestó de manera contundente: “No lo vi”. Entre risas, el “Negro” le repreguntó: “¡Domingo libre! ¿Cómo no lo viste?”. Claro: su equipo había jugado el día anterior. Casi como si se trata de Juan Román Riquelme, por el tipo de respuesta y el contenido de la misma, Gago replicó: “ Comí un asado ”.

Luego, Marcelo Sottile le consultó: “¿Lo vas a ver para analizarlo?”. En tanto, Damián Manusovich le preguntó a Gago: “¿No te lo contaron?”. Analítico y enfocado en su trabajo, “Pintita” dijo: “Ya jugué contra River. Y a Boca no lo veo. Sinceramente, no lo vi”. Un rato antes, había explicado que miraba solo los partidos de sus rivales en la zona. Por último, Gago concedió: “Miré el resumen después, el gol, pero no lo vi el partido”.