Juan Román Riquelme reveló el extraño ritual que sigue cuando ve los partidos por TV: “Bajo el volumen y...”

Juan Román Riquelme reveló una extraña práctica que hace durante los partidos de fútbol. El vicepresidente de Boca Juniors contó en detalle los “rituales” que realiza cuando el equipo está en el campo de juego y él tiene que verlos desde su casa. Además, se refirió a “la suerte” por la llegada del gol Sebastián Villa en el superclásico de este domingo.

Este fin de semana, Boca se quedó con el triunfo ante River en el Monumental, por la Copa de la Liga Profesional 2022 y el ídolo xeneize contó que el duelo de este domingo, lo disfrutó en familia. “Estoy contento por el triunfo en el Monumental, cuando se gana un superclásico, Agustín [su hijo] festeja mucho y eso es muy importante para mí, que el nene esté contento. Los clásicos son complicados, se tienen que ganar. El hincha está muy feliz y eso es gracias a los jugadores y al cuerpo técnico”, destacó el exfutbolista.

Por otro lado, Riquelme advirtió que el que juega de local siempre tiene “más situaciones de gol”, pese a que “se dijo que Boca tuvo suerte” por haber marcado el único tanto de la noche. “Ayer [por el domingo] ligamos un poquito nosotros. Sabemos que cada vez que vayamos a su cancha va a ser complicado y vamos a sufrir. Siempre pasó eso, yo he jugado muchos clásicos y sucedió así”, manifestó y extendió que siempre piensa que “hay que jugar bien” para poder ganar. “Tuve la suerte de defender estos colores y sabíamos que cuando nos tocaba ir a la cancha de nuestro rival el arquero alguna iba a tener que tapar”, aseveró y amplió que este triunfo “le viene bien al club”.

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Captura de TV

Luego de una pregunta sobre “el papel de Boca en los últimos clásicos” y si en esos partidos al equipo le faltó algo para enfrentar al rival blanqueó una de sus usuales prácticas para controlar los nervios y no verse influenciado por lo que se dice del equipo. “Yo miro los partidos con el volumen bajo y pongo música. Elijo quién juega mal yo y quién es el mejor yo. No necesito que me lo diga el de la tele”, expresó sobre lo que hace cuando ve el partido desde su casa. “Me acostumbré a hacer eso y ya está”, aclaró.

Juan Román Riquelme reveló lo que hace cuando ve los partidos de Boca desde su casa

En ese sentido, contó que cuando ve los partidos elige un género musical como una suerte de cábala. “Escucho cumbia, siempre. En Don Torcuato [donde vive] se escucha eso. De todo un poco: Los ángeles azules, Leo Mattioli… hay muchos. De vez en cuando ponemos ‘Querida’, que a nosotros nos dio muchísimas alegrías”, agregó sobre el tema interpretado por Tambo Tambo.

Tras la consulta sobre cómo ve al plantel, contó: “Los últimos tres partidos fuimos mejores, pero ellos ligaron mucho y [nosotros] hemos hecho muchos errores. Nosotros tenemos en claro que cada vez que vamos a la cancha rival vamos a enfrentar a un buen equipo y el clásico se vive de esa manera. Ellos son fuertes porque tienen mucha gente. Sabemos que mayormente el local es el favorito. De las últimas tres veces fuimos superiores, lo hicimos muy bien. Esta vez ellos fueron más protagonistas que nosotros, pero nuestro arquero lo hizo bien”, describió.

Boca con la camiseta amarilla que usó ante River en el Monumental

Durante el fin de semana, se desató una guerra mediática por la elección de la camiseta amarilla, alternativa, en Boca. En ese sentido, Román explicó que los jugadores fueron quienes le pidieron a Sebastián Battaglia jugar con ella. “La camiseta se tiene que usar varios partidos, se usó contra Estudiantes de La Plata y los jugadores pidieron volver a jugar con ella. Nosotros no tuvimos ningún problema que sea así, los jugadores lo pidieron y era de visitante. Después esto es un juego, sé que se habló muchísimo. No es porque te pongas una camiseta o te pongas otra, eso no tiene mucho sentido”, añadió.