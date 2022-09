La llamativa predicción del vidente del fútbol Juan de Dios sobre el Superclásico en la Bombonera: “El as de basto...”

Este domingo, a partir de las 17.00, en el Estadio La Bombonera, el local, Boca, recibirá a River Plate, en lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. A raíz de este encuentro trascendental, la previa del partido atrajo, como siempre, muchos condimentos y presagios de lo que puede llegar a ocurrir.

Dentro de ese raid mediático, los testimonios de exjugadores, directores técnicos y hasta dirigentes, son una opción recurrente para ir tanteando el terreno de cara a lo que será un partido trascendental para ambos, ya que, con los resultados positivos de las últimas fechas, ambos equipos se ubicaron en una buena zona en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol (LFP).

A la hora de vislumbrar un posible ganador, no hay límite de opciones. Así fue como en TyC Sports, por ejmplo, invitó al vidente y tarotista Juan de Dios para que “vislumbre” cómo se desarrollarán las acciones en el estadio del Xeneize.

El experto dividió su análisis en dos partes: lo que sucederá en el primer tiempo y luego, en el complemento, donde cada equipo mostrará sus fortalezas para imponerse al contrincante. “La primera carta que me sale del tarot es la de la justicia; quiere decir que en el primer tiempo Boca va a salir con todas su energía, con toda su vitalidad. Le rige mucho el universo y la magia. Es un equipo de mucha energía”, destacó.

El pronóstico de Juan de Dios sobre el Superclásico

Por otra parte, destacó la entereza de River y la asoció a la aparición de una carta con la figura del ancho de basto: “Pero también sale el as de espada, que quiere decir que River pondrá toda su energía el segundo tiempo y no va a ser un partido tan fácil para ninguno. Al final de cuentas, sale el as de basto y el rey de oro, que tiene que ver con que la hincha de Boca va a estar con toda la vitalidad”.

Introducido en el juego de los panelistas del programa, Juan de Dios debió inclinarse por uno de los dos equipos para decidir quién va a ser el ganador: “River podría llevarse el triunfo por una mínima de diferencia, ya que el as de basto le estaría dando una pequeña suerte”.

Y justificó su elección, poniendo sobre el tapete los problemas extrafutbolísticos que atraviesa el club de La Ribera: “Boca no es un equipo fácil de ganar y va a pelear hasta el final, pero la energía le va a jugar un poco mal porque va a haber muchas complicaciones, pequeñas discusiones entre los jugadores”.

Por lo pronto, ambos equipos se encuentran sumamente abocados en lo que será este compromiso y más precisamente los entrenadores, que buscarán, en los entrenamientos semanales, poner a punto a toda la tropa para tener a todos los jugadores a su disposición. En el caso de Boca, el director técnico Hugo Ibarra aguardará hasta último momento la evolución de Marcos Rojo y en el caso de River, el entrenador Marcelo Gallardo hará lo propio con el delantero Pablo Solari.