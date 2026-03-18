La particular alianza de FIFA y YouTube que revolucionará la forma de ver el Mundial 2026

En un movimiento estratégico para redefinir el consumo digital del fútbol, FIFA y YouTube sellaron una alianza global de cara al Mundial 2026 que comienza el 11 de junio y finaliza el 19 de julio.

El acuerdo posiciona a la reconocida plataforma de videos como el sitio de preferencia para el certamen, con grandes beneficios para los usuarios y creadores de contenido. “Esta alianza trascendental entre ambas organizaciones brindará al público más formas de disfrutar del torneo”, explicó el sitio oficial de YouTube.

Lionel Messi con la Copa del Mundo Gustavo Garello - AP

Según declaraciones del secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, la casa madre del fútbol pretende involucrar a los seguidores desde diversas perspectivas, haciéndolos parte de un evento que genera millones de interacciones y ganancias a cada una de las federaciones que participa.

“La FIFA se complace en dar la bienvenida a YouTube como plataforma preferida para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Al destacar el contenido premium de la FIFA y abrir nuevas oportunidades para los socios de medios y los creadores, este acuerdo conectará con los hinchas de todo el mundo de una forma nunca antes vista”, expresó el directivo a la página oficial, sellando la alianza entre la FIFA y Youtube.

Esta colaboración colectiva le permitirá a los usuarios acceder a momentos icónicos a través de la apertura del archivo digital de la FIFA en su canal oficial de YouTube. El contenido incluirá desde partidos históricos completos hasta jugadas legendarias que marcaron cada edición de este certamen que, cada cuatro años, se disputa en diferentes sedes.

Esta integración del pasado y el presente busca profundizar el vínculo con la audiencia global antes y durante el desarrollo de la cita mundialista.

FIFA permitirá la transmisión, en vivo, durante 10 minutos, de los partidos del próximo Mundial Sebastian Frej/MB Media - Getty Images Europe

“Mientras la atención mundial se centra en la acción en Canadá, México y Estados Unidos, esta colaboración con YouTube refuerza nuestra ambición de maximizar el impacto del torneo en el panorama mediático en constante evolución, ofreciendo a los aficionados de todo el mundo un acceso sencillo a una experiencia inmersiva del mayor evento deportivo de la historia”, relató Grafström.

Una de las innovaciones más disruptivas de este convenio permite que los titulares de los derechos audiovisuales cuenten, por primera vez en la historia, con la opción de transmitir en vivo los primeros diez minutos de cada encuentro a través de sus canales de YouTube. Esta herramienta está diseñada para traccionar audiencias hacia las transmisiones oficiales y potenciar las opciones de monetización de las empresas asociadas.

Asimismo, la biblioteca de imágenes de la plataforma facilitará la publicación de resúmenes extendidos y escenas exclusivas detrás de cámara para captar la atención del público desde cualquier dispositivo.

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El acuerdo también contempla que los socios comerciales aporten perspectivas innovadoras mediante historias humanas y análisis tácticos, trascendiendo la mera reacción al juego.

Incluso antes del inicio del certamen, estos colaboradores podrán utilizar el material histórico para promocionar la competencia y generar expectativa en sus respectivas regiones. La Copa Mundial de la FIFA se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con sedes distribuidas en los tres países norteamericanos para definir quién será la nueva selección campeona del mundo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA