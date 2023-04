La propuesta de Santiago Maratea para ayudar a Independiente que revolucionó las redes

escuchar

Este martes se conoció la renuncia de Fabián Doman a la presidencia de Independiente. La noticia sorprendió a los hinchas del Rojo a seis meses de la asunción del periodista como cabeza dirigencial. No obstante, Santiago Maratea opinó sobre la crisis económica que atraviesa la institución y planteó una particular manera de enfrentar la deuda millonaria que pesa sobre la entidad.

Como es de costumbre en diferentes cuestiones relacionadas a la vida social, política y deportiva, Maratea utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre las dificultades que tiene Independiente para pagar a sus acreedores. El joven influencer que se destaca por organizar colectas para ayudar a personas y entidades con dificultades económicas utilizó Twitter y redactó un curioso plan para salvar al club del pasivo que, presupone, excedería los 15 millones de dólares.

La propuesta de Santiago Maratea para salvar a Independiente (Fuente: Twitter)

En un primer posteo compartió una imagen aérea del Libertadores de América y escribió: “Desde el domingo que solo me llegan mensajes de hinchas de Independiente, entonces hago una pregunta solo para la gente del Rojo: ¿Están para organizarnos, hacer una colecta de hinchas e intentar ayudar en este momento a uno de los clubes más importantes de América?”.

Su tuit tuvo una rápida repercusión entre sus miles de seguidores que no tardaron en apoyar la idea. Al cosechar mensajes positivos de los usuarios, arremetió con un plan para sacar adelante al club. “Independiente tiene seis millones de hinchas y algo así como 115.000 mil socios (que pagan $4000 por mes). Si solo dos millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses ($4000), llegás a juntar 20 millones de dólares y pagás toda la deuda. Beso”, subrayó el influencer.

Y agregó: “Obviamente que si hago esta colecta la haría como hago el resto. O sea, asegurándome que el 100% del manejo de la plata lo tenga yo y así garantizar que nadie se pueda robar ni un peso”. De esta manera, Maratea planteó con una simple cuenta cómo se podría ayudar a resolver el desbalance en las arcas de Independiente con el apoyo de sus hinchas.

El plan de Santiago Maratea para salvar de la crisis económica a Independiente (Fuente: Twitter)

Luego de su manifiesto, el influencer sumó en menos de media hora más de 2000 Me Gusta y 340 retuits. En los comentarios, los usuarios coincidieron con él y plasmaron sus reacciones: “Confío más en Maratea que en cualquier dirigente cercano a Independiente, lo cual me da más vergüenza”; “Dale rey que pago el mínimo de la tarjeta y te transfiero todo lo que me queda el mes. Aguante el Rojo”; “Te amo Santiago acá estamos, obviamente que ponemos. Yo pongo el triple” y “Santi, soy hincha del Rojo. Y me sumo de cabeza a la idea. Te tengo mucho respeto y sé lo que hacés y creo que podés darnos una mano”.

El influencer estaría estudiando la maneja de ejecutar su idea (Fuente: Twitter)

Minutos más tarde, Santiago aseguró que estaría “estudiando qué es un fideicomiso” y sentenció: “Después hablamos”. Según expresó, sus intenciones de acompañar al club a terminar con sus problemas económicos serían un hecho. De momento, los hinchas solo pueden aguardar a que esto se convierta en un anuncio oficial y no quede en un simple comentario de Twitter.

