La insólita colecta de Santiago Maratea tras su cruce con Carlos Maslatón: “Transformar la basura que me tiran”

Días atrás, Carlos Maslatón dio una nota en la que criticó la opinión de Santiago Maratea sobre Máximo Kirchner. Lejos de quedarse callado, el influencer le respondió a través de las redes y así se desató un duro cruce entre ambas figuras. Terminada la pelea, el joven decidió utilizar sus Historias de Instagram para realizar una particular una colecta inspirada por “la basura” que recibió de parte del liberal.

La insólita colecta de Santi Maratea tras su cruce con Carlos Maslatón

“Máximo Kirchner es un hijo de ricos. Tiene declarados 400 millones de pesos, ¿cómo los hizo?”, remarcó el influencer en una oportunidad. Aunque el hijo de la vicepresidenta nunca respondió a los planteos, los dichos de Maratea fueron duramente criticados por Carlos Maslatón, quien en una entrevista lo acusó de “no saber de números” ni “hacer las cuentas”.

Junto a una captura de la nota en cuestión, Maratea replicó a través de Twitter. Sin pelos en la lengua, disparó: “No nos tomes por pelotudos, Maslatón querido, que 400 millones es poco si trabajaste toda tu vida. Para alguien que nunca trabajo, tener 400 millones es un montón. Señores adultos que todavía viven de su madre, conozco bastantes, todos miserables”.

Carlos Maslaton y Santiago Maratea tuvieron un duro cruce via Twitter

“Maratea, vos aprendé a hacer las cuentas, es 1 palo verde”, retrucó el liberal. Pero la discusión no terminó ahí, sino que recién empezaba. “¿Y te parece poco? Dámelos a mí, podría ayudar a bastantes niños a pagar sus tratamientos médicos. Ahora entiendo igual por qué tus amigos roban sin culpa, un palo verde les parece poco y no tienen cultura del trabajo, así cualquiera”, escribió Santi.

Después de un tenso intercambio, el cual subió de tono con cada respuesta, el joven oriundo de San Isidro decidió aprovechar la oportunidad para hacerle una particular propuesta a sus seguidores de Instagram: hacer un “compost terapéutico” con la “basura” que le tiraron.

El picante cruce entre Carlos Maslaton y Santiago Maratea

“Compostar... ¿Qué es? Básicamente paso la gorra para sacar algo productivo de las personas que bardean lo que hago, con el principal argumento de que la pasada de gorra es lo que más me descalifica, por así decir”, explicó, a modo de introducción.

Y agregó: “Entonces básicamente el compost es que toda la basura que me tiran, la genero, o sea la transformo en algo positivo, productivo... Y de paso me los monto a todos en un h**vo”. Finalmente, compartió un link de Mercado Pago y detalló: “Así que bueno me armé este link de $120 para los que quieren bancarme, bancar ‘la causa’ de este compost terapéutico hermoso”.

Esta no es la primera vez que, entre colecta y colecta -con las que consiguió millones de pesos para causas como apagar los incendios en Corrientes o conseguir el medicamento más caro del mundo-, Maratea organiza una para beneficio propio, hecho que lo convirtió en el centro de las burlas y las críticas de muchos, quienes llegaron a apodarlo “Santi Manotea”.

En otras ocasiones, el influencer pidió dinero para comprarse ciertas prendas de diseño e, incluso, llegó a juntar plata para poder comprarle un par de collares de la casa de diseño Gucci a sus dos perros.

LA NACION