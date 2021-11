La provocadora frase de Ricardo La Volpe sobre Juan Román Riquelme: “Conmigo no jugaba”

El director técnico argentino Ricardo La Volpe estuvo en el programa F90, de ESPN, y dejó contundentes definiciones sobre su manera de ver el fútbol. Entre otras sentencias, el entrenador que dirigió Boca Juniors en 2006 dijo que en un equipo suyo, un futbolista como Juan Román Riquelme “no jugaba” porque no está convencido de usar un enganche en su alineación.

Al mismo tiempo, luego de que Sebastián Vignolo, conductor del programa, definiera a “Romy” como “un monstruo, un fuera de serie, un distinto”, el exarquero acotó: “En el ámbito nacional. (...) Number one. Ganó todos los títulos”. Además, recordó que Manuel Pellegrini prescindió de Riquelme en el Villarreal.

Después, el periodista le recordó que el futbolista del Real Madrid, Eden Hazard, admira a Riquelme, y mencionó a Andrés Iniesta como otro de los jugadores extranjeros que reconocieron el talento del actual vicepresidente de Boca. En el mismo sentido, el técnico de 69 años aseguró que es “difícil” que en un equipo suyo decida poner a Edwin Cardona, actual futbolista de Boca, aunque resaltó que es un “gran jugador” e indicó que tiene “un buen tiro de media distancia”. La respuesta del DT sorprendió a los periodistas del ciclo, que se mostraron, en general, en desacuerdo con la opinión del invitado.

Para explicar por qué no pondría a Riquelme en su equipo, La Volpe argumentó: “En mi manera de ver, en este futbol nuevo, la mayoría, como se lo dije a (Fernando) Gago: ‘Usted, cuando vaya a Europa, olvídese cómo están jugando en la Argentina, porque tuvo un atraso de cuatro Mundiales (98′, 2002, 2006, 2010)’. Nadie jugaba con enganche. El mundo ya no jugaba con 4-3-1-2”. E hizo la salvedad de que, “de Sabella para acá” (es decir, desde el Mundial 2014), la Selección argentina está jugando un fútbol “más moderno”. “Matalo a Pellegrini, ¿es malo? Preguntale si el quería jugar con enganche”, completó.

La declaración de La Volpe sobre Riquelme que sorprendió a todos

Al mismo tiempo, La Volpe diferenció a Riquelme de, por ejemplo, el “Beto” Alonso, quien según explicó, “jugaba” de 10 en un sistema “4-3-3″, y asemejó su función a la que cumplía Andrés Iniesta en el F.C. Barcelona. “Si tengo que ver al Liverpool, ¿por qué gana? Si tengo que ver al Bayern Münich, ¿por qué gana? No me voy a copiar de un equipo que sale en la mitad de la tabla”, explicó.

Por último, puso un ejemplo de su posición para reforzar su mirada sobre Román: “Nery Pumpido jugó un Mundial y fue campeón del mundo y jugó, no? Pero si yo tengo que decir: este es el ideal, yo diría que no, porque no salía un centro. El ideal, es el completo. (...) Amadeo Carrizo nos enseñó a todos. Ese la bajaba con una mano en un centro”.