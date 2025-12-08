La reacción de Davoo Xeneize a los cambios de Úbeda tras la derrota de Boca

Este domingo, en La Bombonera, Racing le ganó por 1-0 a Boca Juniors. Este resultado depositó a La Academia en la final del playoff -a la espera de su rival que saldrá entre Gimnasia y Estudiantes- y eliminó al Xeneize.

Tras la dura derrota de Boca, el streamer Davoo Xeneize analizó el partido e hizo foco en la decisión que tomó el director técnico Claudio Úbeda de reemplazar a Exequiel Zeballos por Alan Velasco en la mitad del segundo tiempo.

Claudio Úbeda quedó en el ojo de la tormenta por el cambio de Exequiel Zeballos ALEJANDRO PAGNI - AFP

Esta sustitución causó malestar en los hinchas y hasta en los propios compañeros de Zeballos, quien tuvo una buena actuación y complicó a la defensa de Racing en reiteradas ocasiones.

“En el entretiempo no saca a (Milton) Giménez y el análisis es a los 15 minutos saco a Zeballos y dejo 90 minutos a Giménez”, comenzó Davoo con una profunda desazón por la eliminación de su equipo. “¿Cuántos cambios hizo Úbeda? Dos. Por favor, que alguien explique eso“, continuó.

Además de remarcar su enojo por la salida de Zeballos y la continuidad de Giménez en el campo de juego, Davoo manifestó: “¿Por qué no entró Ander Herrera? Si cuando entraba era el mejor jugador de Boca. ¿Por qué no entró Belmonte, Zenón? ¿Por qué sacó a Zeballos y no a Giménez? Nunca puso a un jugador para contrarrestar las subidas de Mura y Rojas, insistió por jugadores que no están para esta clase de partidos“.

La desazón de Davoo Xeneize

“Me veía el sábado campeón. Incluso estaba viendo de sacar los pasajes a Santiago del Estero. Lamentablemente, por cómo se dio el año, era demasiado para este Boca salir campeón. Fue mucho mejor de lo que esperábamos”, concluyó.

Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Costas aguarda quién será su próximo rival. En la jornada de este lunes, Gimnasia y Estudiantes se medirán en una nueva edición del clásico platense y de ahí saldrá el otro finalista.

Por su parte, Boca culminó el año con gusto a poco y la cuestión central será si Úbeda seguirá como entrenador del primer equipo en el próximo año.