El especial regalo de Bizarrap a Davoo Xeneize tras la sesión con Daddy Yankee

Este miércoles, a las 21, se estrenó la Session #0/66 de Bizarrap con Daddy Yankee. Desde el momento de su lanzamiento, la pieza musical generó muchísima expectativa por la presencia del compositor puertorriqueño, considerado como el pionero del reggeatón. Tras su retiro musical en el año 2023, el artista se unió a uno de los productores más reconocidos de la industria, quien grabó distintas sesiones a lo largo del tiempo con Shakira, Duki, Nicki Nicole, Cazzu, Milo J, Trueno, Tiago PZK, YSY A y L-Gante, entre otros.

La sesión de Daddy Yankee con Bizarrap

Luego del estreno que, hasta el momento, registra ya más de 6 millones de visitas en YouTube, Bizarrap participó de un stream con Davoo Xeneize para repasar cómo fue el hecho de grabar con Daddy Yankee y lo sorprendió con un regalo que utilizó el cantante en la producción del tema.

“Vos dijiste que tenés un auricular solo. Te traje un regalo que creo que te va a gustar”, reveló Biza en medio del stream. Tras esta declaración se produjo un silencio que generó aún más expectativa en el anfitrión. “Me estás cargando, ¿en serio?“, deslizó Davoo.

Davoo Xeneize y Bizarrap compartieron un stream

En ese instante, Davoo reveló que tenía un solo juego de auriculares y que eso podría dificultarle a la hora de streamear. Es por eso que Biza agarró una bolsa naranja que tenía a su costado y le regaló otros audífonos, con la particularidad de que los había usado Daddy Yankee en su Session.

“¿Es el que usó? No te creo“, dijo Davoo, aun incrédulo por el regalo que le hizo el productor. Luego, Bizarrap se encargó de contar una infidencia que se dio en la previa al vivo: ”Vos me llamaste y me dijiste que tenías un solo auricular, vamos a reaccionar con uno solo... dije ‘fue’ te lo ganaste“.

Davoo Xeneize se quedó con los auriculares que usó Daddy Yankee en la sesión con Bizarrap

Tras contemplar el regalo que le hizo, Bizarrap aseguró que atesora todos los elementos que usa en sus sesiones, pero, en este caso particular, decidió regalarle los auriculares de Daddy Yankee. “Me cuesta porque es histórico, yo guardo todo lo de las Sessions”, cerró el joven, quien se dio un abrazo con Davoo en un clip que se hizo viral al instante.