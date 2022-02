La reacción del Pulpo González cuando Sebastián Villa lo esquivó en el festejo del gol

Por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional, Boca Juniors venció por 2 a 1 a Aldosivi de Mar del Plata. El autor de los dos tantos del partido fue el delantero Sebastián Villa. Denunciado por violencia de género y con una personalidad particular, el colombiano llama la atención tanto por lo que hace dentro del campo de juego como fuera de él. Este miércoles, fue la gran figura de su equipo y abrió el camino con un gol que marcó tras una asistencia de Darío Benedetto. Sin embargo, algo del festejo de su conquista llamó la atención de los usuarios de redes sociales, cuando esquivó -quizás sin darse cuenta- al “Pulpo” González, que no reaccionó del todo bien.

La reacción de Pulpo González cuando Villa lo esquivó para festejar el gol

Jugador de gran velocidad, Villa logró eludir al arquero Devecchi y casi que entró al arco con la pelota. Luego, se dio vuelta sobre su propio eje y a su lado tenía a González, quien abrió los brazos para fundirse en una celebración con su compañero. No obstante, Sebastián siguió de largo y fue a buscar al “Pipa”, autor de la jugada del gol. Las cámaras lograron captar cómo el “Pulpo” levantó su brazo derecho y agachó su cabeza en señal de disconformidad con la actitud de su compañero. Con las revoluciones a mil, es probable que el deportista cafetero no haya visto a su colega, y que la reacción del ex Lanús haya sido producto de lo mismo.

Hombre de festejos coreográficos, tras eludir al “Pulpo”, Villa se fue a encontrar con su compatriota Frank Fabra para ensayar un baile. Al lugar, se acercaron Pol Fernández, Toto Salvio y Pipa Benedetto, quienes todos juntos expresaron su alegría por la conquista deportiva.

Ya en redes sociales, el jugador de 25 años también hizo referencia a su tanto y le dedicó un especial agradecimiento a Benedetto, al escribir “toda suya, parce” en una historia de Instagram y arrobar al “Pipa”, quien replicó la publicación en su cuenta con el emoji de una pelota y de una mano.

Villa le agradeció la asistencia a Benedetto en sus redes sociales Instagram

Villa se va de Boca solo con una venta

A pesar de mantener una relación distante, el vicepresidente del club Juan Román Riquelme aclaró que su club no dejará a Villa por “dos mangos” y lo definió como “un jugador muy importante para nuestro club”. “Imagínate si te llegan ofertas por un jugador a préstamo en medio de una competencia, ¿lo dejarías ir? Estamos hablando de un jugador que para nosotros es muy importante, como son otros”, concluyó.