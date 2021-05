La repudiable reflexión de Fernando Niembro sobre “las gordas de Botero” y el fútbol: “No tiene las clásicas medidas de una mujer”

Fernando Niembro volvió hace unas semanas a comentar partidos de fútbol en la cadena ESPN y este martes le tocó hacerlo en la histórica clasificación de Defensa y Justica a octavos de final de la Copa Libertadores tras derrotar a Palmeiras. Sin embargo, una reflexión suya sobre las famosas “Gordas” del artista Fernando Botero y cómo jugar al fútbol, le valieron nuevos repudios en las redes sociales.

Niembro, siempre reflexivo en sus comentarios y argumentaciones sobre sus ideas futbolísticas, analizó un pasaje del partido y los diferentes recursos para obtener resultados: la posesión o esperar y salir de contragolpe.

Matías Rodríguez festeja su gol durante el partido de Copa Libertadores 2021 que disputaron Defensa y Justicia y Palmeiras. Andre Penner - Pool AP

“(Diego) Simeone está a punto de ser campeón (con el Atlético de Madrid). Él te dice: ‘Yo te regalo la posesión, no me interesa, tengo otra manera, otra forma’”, comenzó el periodista.

Y agregó: “Después es una ecuación estética, te gusta o no te gusta”. Son como las gordas de Botero, o las gordas de Fellini, ¿sí?”, incluyendo en su comparación al director de cine italiano.

Rosalba, el desnudo exuberante de Botero

En ese sentido, agregó un argumento que desató las críticas: “Uno podría decir desde el punto de vista estético, ‘esta escultura no me gusta’. ¿Por qué? Porque no tiene las clásicas medidas de una mujer. Pero es arte lo de Botero, es realmente un arte, y esto es lo mismo”,

Los televidentes se manifestaron en las redes sociales cuestionando sus dichos preguntándose cuáles son “las medidas clásicas de una mujer” y los estereotipos que esto impone.

LA NACION