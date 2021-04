La respuesta de Cristiana Sinagra tras los dichos de Morla sobre Diego Junior: “No hay escapatoria al karma”

Cristiana Sinagra, madre de Diego Junior, salió al cruce de los dichos de Matías Morla, ex abogado de Diego Maradona, quien dejó entrever la posibilidad de que el ex 10 del Nápoli no sea su verdadero padre.

“Diego Junior me parece un chico que sufrió, tuvo muchas dudas sobre la paternidad, hasta Diego tenía esas dudas, se lo dijo, mirá, yo sé que tu mamá estuvo con algunos hermanos míos, hay charlas dudando de la paternidad y no entiendo que Junior ahora habla mal de mí. Es el mismo que me llamaba y me pedía un Mercedes Benz”, dijo Morla, ex apoderado de Maradona, en diálogo con TV Nostra, el nuevo programa de Jorge Rial.

Como respuesta a lo que dijo Morla sobre la supuesta relación de la madre de Diego Junior con “uno de los hermanos” del ex Boca, Sinagra utilizó las redes sociales.

“Antes o después todo llega!!!”, escribió en su Instagram, junto a la imagen de una mujer con la leyenda en italiano “non si sfugge al karma, il dolore que causiamo torna in dietro prima o poi”.

La traducción al español es “no hay escapatoria del karma, el dolor que causamos regresa tarde o temprano”.

