Fernando Burlando salió al cruce de los dichos de Matías Morla y aseguró que Claudia Villafañe quiere llevarlo a la Justicia

Las repercusiones por los dichos de Matías Morla en TV Nostra revolucionaron las redes sociales y los medios de comunicación. Este martes por la mañana, Fernando Burlando habló en nombre de Claudia Villafañe y las dos hijas que tuvo con Diego Maradona, Dalma y Gianinna y acusó a su colega de atacar sin sentido a todas las mujeres que compartieron la vida con el fallecido astro deportivo.

“Claudia no vio la nota, pero estaba enojadísima. Es como que nunca puede terminar de estar en paz”, comentó el abogado desde el móvil de Es por ahí. Y enseguida advirtió que Villafañe va a iniciar acciones legales al respecto . “Hablamos ayer y está indignada. Estamos estudiando un posible inicio de denuncia o querella criminal por lo que pasó. Morla recurrió a situaciones dolorosas que justifican cualquier tipo de acción, y en el caso de Claudia es ir a la Justicia. Esto la lastimó durante los últimos años de una manera feroz”, indicó.

En cuanto a las declaraciones de Morla contra Dalma y Gianinna Maradona, Burlando opinó: “Salir a hablar como habló Matías yo no lo hubiese permitido nunca. Hay un ataque muy violento a todas las mujeres que de alguna manera compartieron la vida de Diego Maradona . El portador del odio parece que fuera él en vez de Dalma y Gianinna. Yo soy testigo que en más de una oportunidad trataron por medios legales de acercarse a su padre, y ellos cada vez que se enteraban de eso se burlaban. Es muy difícil digerir un discurso de estas características cuando lo que más quisieron es tener a su padre”.

Y con intenciones de comprobar el cariño que sus hijas le tenían a El Diez, el letrado enumeró varios ejemplos que dan cuenta de ello: “Si una chica que se va a casar [en referencia a Dalma] no quiere a su padre, no lo invita a su casamiento, no viaja a Dubai para invitarlo. De hecho Claudia tenía relación con Diego. Había relación, había diálogo, más allá de los problemas judiciales que tenían; ellos podían compartir una reunión familiar”, lanzó mientras mostraban un posteo de Gianinna del día de ayer, donde se ve a los cuatro reunidos en una videollamada meses atrás.

“Claudia es inteligente y siempre entendió la situación. Sabía que había mucha interferencia en las decisiones de Diego, y eso en vez de generarle odio le generaba más empatía con Diego. Esa es la grandeza de Claudia”, agregó.

Inmediatamente desmintió los dichos de Morla que señalaban que las hijas de Villafañe no querían juntarse con el resto de sus hermanos. “Yo vi a Dalma, Gianinna y Jana juntas. Sé que Gianinna siempre está muy interesada por Dieguito Fernando, eso yo lo sé pero quizá la media lo desconoce”, confesó.

A pesar de las diferencias que hay entre sus representadas y Rocío Oliva, Burlando defendió a la última pareja del futbolista ante las versiones que la responsabilizan por la muerte de Diego. “No le encuentro un sentido a lo que hizo Morla en esta nota. Si me preguntan, no lo voy a entender, no le encuentro explicación al hecho de lastimar la dignidad de una mujer. Ni estratégicamente lo entiendo. Tampoco entiendo qué puede pasar por la cabeza de Rocío con lo que dijo [la responsabilizó de la muerte de Maradona, argumentando que el jugador entró en depresión luego de que la rubia lo dejara]. Atribuirle responsabilidad porque se terminó el amor me parece una animalada, no era necesario”, remató.

El periodista Guido Zaffora aprovechó para contar que se comunicó con Rocío Oliva y que estaba muy movilizada por lo que había escuchado. “Rocío me dice que vio la nota y que está muy angustiada, pero que escuchó la aclaración que fue lo que la dejó tranquila”, comentó el panelista y enseguida leyó su palabra: ‘Rial le pidió la aclaración por suerte, sino me hubiera enojado”, en referencia a que se la culpa por la depresión de Maradona tras su separación y no directamente por su muerte.

LA NACION