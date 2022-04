La terminante frase de Mariano Closs sobre el presente de San Lorenzo

Mariano Closs, conductor de F12 (ESPN), habló este viernes acerca de la actualidad de San Lorenzo, luego de que en la semana renunciaran el entrenador Pedro Troglio y el secretario técnico Mauro Cetto. Sobre la salida del director de fútbol del “Ciclón”, dejó una frase lapidaria: “¿Hasta Cetto se fue, no? De verdad, si te renuncia el mánager, bajá la persiana”.

Por lo morboso de la situación, el relator anticipó que el próximo encuentro de San Lorenzo, que el sábado se mide a partir de las 14 ante Platense en condición de local, en el Nuevo Gasómetro, será visto por mucha gente: “20 puntos de rating. Sobre todo, la salida de los equipos”. En tanto, de manera irónica, opinó que no será un partido sencillo para los futbolistas: “Van a hacer cola para no querer jugar ese partido. ¿Me ponés? ‘No, deja’”. Y destacó la importancia que en esta ocasión tendrán los experimentados. “Acá se ven todos los Ortigozas, los Torricos”, graficó.

Para explicar la actualidad del conjunto de Boedo, Closs reparó en la jerarquía de su plantel: “No es casualidad que le vayan pasando los técnicos y el equipo no remonte. No es una cuestión de que (Néstor) Ortigoza diga: ‘Hay que tener una actitud’. No. (...) Yo no sé si son hoy tan buenos jugadores para vestir esta camiseta (para) que San Lorenzo sea el puntero del campeonato”.

Mauro Cetto dejó de ser el director de fútbol de San Lorenzo San Lorenzo Oficial

En esa línea, indicó que quienes entran a la cancha son los deportistas. “Los córners los patean los jugadores, los laterales los sacan los jugadores, los mano a mano son de los jugadores. Están las calidades. (...) Pasa por los jugadores que tenés. Vos te vendás, entrás y si tenés problemas económicos, y tu nene está resfriado, vos agarrás y entrás a jugar un partido de fútbol. ¿Cuáles son las calidades?”, reiteró.

Por otra parte, explicó por qué, desde su punto de vista, Leandro Romagnoli, entrenador de la reserva, no quiso hacerse cargo del primer equipo ante la renuncia de Troglio. “Debe tener aspiraciones futuras a ser técnico de primera división. Sabe que si dirige este equipo, se quema. (Fernando) Berón sabe que no tiene aspiraciones futuras a Primera. Si le va bien, fenómeno para San Lorenzo. Si le va mal, igual hay que buscar técnico, pero no se quema Romagnoli. Por eso no agarra, no es que no quiera a San Lorenzo. No se puede dirigir al fútbol en condiciones de tapa agujeros”, señaló en relación a sus tres cortos ciclos como técnico interino.