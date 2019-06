Las fotos y los invitados a la boda "galáctica" de Sergio Ramos en su finca

Sergio Ramos y la presentadora de TV Pilar Rubio se casaron tras 7 años de relación Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de junio de 2019 • 17:28

SEVILLA.- El capitán del Real Madrid y de la selección española, Sergio Ramos , se casó este sábado con la presentadora de televisión Pilar Rubio en una "boda galáctica" con cientos de invitados y que aspira a ser "como ninguna". La pareja se dio el 'sí quiero' en la catedral de Sevilla, a la que acudieron más de 400 invitados, entre ellos, muchos famosos del fútbol y otros ámbitos de la sociedad.

Para delirio de las cientos de personas que acudieron a la catedral a ver llegar a los invitados, desfilaron figuras como Luka Modric , Jordi Alba , el exfutbolista David Beckham junto con su mujer Victoria, el arquero Keylor Navas , el delantero Alvaro Morata y el matador Manuel Díaz González, "El Cordobés", entre otros.

Imágenes del casamiento de Sergio Ramos - Gentileza: Viva la vida 01:07

Video

Tras alrededor de una hora de ceremonia, durante la cual la cantante Niña Pastori cantó la Salve rociera, los novios convertidos ya en marido y mujer posaron a la puerta de la catedral ante los medios. "Ha sido muy emocionante", dijo Pilar Rubio, en la entrada de la finca "La alegría SR4", que Sergio Ramos tiene en Bollullos de la Mitación, cerca de Sevilla, donde se realizó el banquete nupcial y la fiesta.

"Es un día especial, inolvidable, un sentimiento único ver a la mujer que amas entrar espléndida como iba" en la catedral, dijo Ramos. "Creo que al final que el amor es el motor que mueve el mundo y nosotros tenemos una familia maravillosa que conjuga todo eso", añadió el capitán del Real Madrid, que se casó con su pareja, con la que tiene tres hijos, tras siete años de relación.

Ninguno de los dos quiso revelar las sorpresas con las que agasajaron a sus invitados, que tuvieron que dejar que dejar sus celulares al entrar en la finca, ya que los novios no quisieron filtraciones de imágenes o videos. Los invitados debían mostrar un pequeño tatuaje adhesivo de un unicornio para poder acceder.

"Hay varios ambientes, diferentes zonas para que todo el mundo se encuentre a gusto", dijo Ramos, antes de añadir que "he ido a muchas bodas en mi vida y como ésta creo que no va haber ninguna". Hasta se especuló con la presencia del grupo musical AC/DC, uno de los preferidos de Rubio. "Me han dicho que los han visto en el aeropuerto, así que, a lo mejor es una sorpresa para mí y todo", dijo la novia.

Los novios, en la catedral de Sevilla Fuente: Reuters

Manuel Díaz González, "el Cordobés": un matador en la ceremonia Fuente: AFP

La pareja, lista para la fiesta campestre Fuente: Reuters

David Beckham con su mujer Victoria, la ex Spice Girls Fuente: AFP

Alvaro Morata, ex Real Madrid Fuente: AFP

La feliz pareja en la entrada en la finca SR4 Fuente: AFP