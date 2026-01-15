Se hizo pasar por futbolista, jugó en los mejores clubes y no se arrepiente de sus mentiras

Carlos Henrique Raposo, conocido como “El Kaiser”, es la figura central de una de las historias más inverosímiles y fascinantes del fútbol mundial. Considerado el mayor estafador en la historia del deporte, este brasileño logró forjar una carrera de 13 años en clubes profesionales sin, paradójicamente, poseer habilidad alguna con la pelota o disputar partidos significativos. Su increíble historia desafía la lógica del esfuerzo y el talento deportivo, revelando una astucia sin precedentes.

Nacido el 2 de abril de 1963 en una familia humilde de Brasil, Raposo decidió incursionar en el fútbol para llevar dinero a casa, a pesar de su evidente falta de talento. Fue su carisma y su creatividad lo que le permitieron codearse con figuras de la talla de Zico, Bebeto y Renato Gaúcho, y engañar a importantes clubes brasileños como Botafogo, Flamengo, Fluminense y Vasco da Gama. Su “carrera” también lo llevó a equipos internacionales como el Puebla de México, el Gazélec Ajaccio de Francia y El Paso de Estados Unidos. Durante esos 13 años de trayectoria, sus registros indican que apenas jugó 14 partidos, con muy pocos minutos sobre el terreno de juego y nunca marcó un gol.

El supuesto futbolista jugó en grandes clubes y nunca marcó un gol (Foto: X)

El “modus operandi” de El Kaiser era una compleja orquestación de engaños. Su principal estrategia consistía en fingir una lesión apenas llegaba a un nuevo club, aprovechar el tiempo en la enfermería para extender su estadía y cobrar su salario. Para ello, no dudaba en sobornar a médicos o incluso convencer a un amigo dentista para fabricar informes médicos falsos que justificaran sus prolongadas “lesiones”. Además, su habilidad para las relaciones públicas era clave: pagaba o prometía favores a periodistas deportivos de la época para que publicaran artículos en los que destacaban un talento inexistente, lo que le permitía construir una reputación sin siquiera tocar la pelota.

Uno de los episodios más célebres de su trayectoria como impostor ocurrió en 1989, cuando jugaba para el Bangu. Bajo la presión del técnico y los hinchas para debutar, Raposo fingió una discusión con un aficionado rival y provocó su propia expulsión antes de que el partido comenzara, lo que le permitió salvar su fachada de futbolista. Otro caso que rozaba lo surrealista implicó a un club que contrató a un curandero para sanar una de sus supuestas lesiones; Kaiser se acercó al hombre, le pidió que se quedara con su paga y le confesó que fingía para seguir lesionado.

El Kaiser, quien se convirtió en un experto manipulador del sistema, llegó a afirmar haber sido campeón de la Copa Intercontinental de 1984 con Independiente de Avellaneda, al sostener que formó parte del equipo que venció 1-0 al Liverpool. Aunque Independiente sí ganó la copa internacional, la participación de Raposo en ese logro es objeto de amplio debate y se inclina a considerarse falsa.

El hombre se mostró orgulloso de su accionar (Foto: X)

Su peculiar travesía fue redescubierta en el libro del escritor Rob Smyth y en el documental Kaiser: The Greatest Footballer Never to Play Football, que detalla su increíble capacidad para moverse en el fútbol profesional sin haber demostrado jamás sus habilidades en el campo. A los 39 años, Carlos Henrique Raposo colgó los botines y en 2011 dio una entrevista a un medio brasileño donde se mostró orgulloso de su accionar. “No me arrepiento de nada. Los clubes engañaron y engañan mucho a los futbolistas: alguno tenía que vengarse por todos ellos”, sostuvo el jugador, que probablemente sea el mejor estafador de la historia del fútbol.

Una historia como la de Carlos sería muy difícil de replicar en el fútbol actual, sin embargo, su vida quedará como el testimonio de lo que se puede lograr con ingenio y cierta cuota de maldad. Al fin y al cabo, será recordado como el hombre que nunca jugó al fútbol, pero que se transformó en uno de los mayores impostores de la historia deportiva.