Las tiernas fotos de Julián Álvarez con su mujer y su bebé recién nacido en la nieve

Este miércoles 28 de enero, la ciudad de Madrid, España, amaneció nevada y dejó postales muy fotografiables, una actividad popular en las redes sociales. Por esa razón, Emilia Ferrero y Julián Álvarez decidieron aprovechar para capturar el momento junto a su bebé Amadeo, quien tiene menos de un mes de vida.

Este fenómeno es inusual para la época y se ve marcado por la llegada de la borrasca llamada Kristin, que trajo consigo varios días de lluvias intensas, vientos fuertes y ocasional caída de granizo. En este marco, Julián Álvarez, Emilia Ferrero y su bebé Amadeo posaron para una foto con la nieve de fondo.

La publicación no tardó en superar los 135.000 me gustas Instagram (@emiliafferrero)

En la postal, los flamantes padres observan a su recién nacido, con una evidente alegría por estar juntos en la tranquilidad de la capital española. Como respuesta a la publicación que hizo su mujer, el futbolista del Atlético de Madrid sumó varios corazones blancos que dejan en evidencia el feliz momento que atraviesa.

Julián Álvarez y Emilia Ferrero compartieron la nieve junto a su bebé Amadeo Instagram (@emiliafferrero)

Por otro lado, hubo dos imágenes más que Emilia Ferrero decidió compartir: una que mostró cómo quedó el patio de la casa que comparten en familia, con los árboles y el césped blancos por la nevada; y otra en la que se pudo leer un “Te amo” escrito sobre el piso cubierto de nieve.

La nieve y el cariñoso mensaje que fue dedicado por Julián Álvarez a Emilia Ferrero Instagram (@emiliafferrero)

Todo esto no hace más que confirmar el gran momento personal que atraviesa la pareja, dado que se convirtieron en padres el pasado 2 de enero de 2026 y parecen llevarlo de la forma más natural posible. Pero lo personal parece estar lejos de compararse con la actualidad deportiva del cordobés oriundo de Calchín, ya que no convierte un gol desde el 9 de diciembre de 2025, en lo que fue victoria de Atlético de Madrid por 3-2 frente a PSV en la UEFA Champions League. Desde entonces, el delantero disputó nueve partidos y tan solo consiguió dar una asistencia, la cual se remonta al 21 de diciembre y frente a Girona por LaLiga de España.

El futuro de Julián Álvarez estaría lejos de Atlético de Madrid en la próxima temporada Oscar Manuel Sanchez� - ZUMA Press Wire�

Por estas razones, además de la floja actualidad del equipo dirigido por Diego “Cholo” Simeone en todos los frentes, los rumores parecen indicar que Julián Álvarez podría salir del “Colchonero” en el próximo mercado de pases. Entre los principales interesados aparecen Arsenal FC y Chelsea FC de la Premier League, aunque FC Barcelona también haría un intento para llevárselo y conformar un tridente de ensueño junto a Lamine Yamal y Raphinha, aunque la economía blaugrana parece estar lejos del poderío inglés.