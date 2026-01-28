Nevó en Madrid: de Julián Álvarez a Gianluca Simeone, los argentinos que disfrutaron de un clima inusual en la capital

Este miércoles, la ciudad de Madrid, capital de España, amaneció con nevadas. Este fenómeno, inusual para la época, se ve marcado por la llegada de la borrasca llamada Kristin, que trajo consigo varios días de lluvias intensas, vientos fuertes y ocasional caída de granizo.

Fenómeno inusual: nevó en Madrid

A raíz de este evento climático, Julián Álvarez, junto a su pareja María Emilia Ferrero y su bebé Amadeo, posaron para una foto con la nieve de fondo. Con emojis referidos a este fenómeno meteorológico, los tres vivieron un momento único en España, el país de residencia del futbolista y la modelo.

En la misma postal, donde Julián y Emilia besan a su hijo, el futbolista del Atlético de Madrid sumó varios corazones blancos como respuesta a una publicación que se hizo viral. También dibujó un gesto romántico para su pareja con lo que le permitió la nieve: “Te amo”.

Julián Álvarez disfruta de la nieve con su familia

Álvarez, uno de los jugadores más importantes del plantel Colchonero, no solo atraviesa un gran presente futbolístico, sino que también personal con la llegada de su primer hijo Amadeo, quien nació el 2 de enero de este año y cambió por completo la vida tanto del jugador como de la modelo.

María Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez, dejó registro de la nevada caída en Madrid

Por su parte, Gianluca Simeone, junto a Eva Bargiela y Faustino, su hijo, también viajaron a España para visitar a Giuliano y al “Cholo” Simeone. Durante su estadía, además de visitar el entrenamiento del Atlético de Madrid y observar la metodología que implementa su padre para entrenar a sus jugadores, la pareja presenció el evento climatológico y compartió con sus seguidores de las redes algunas fotos y videos referidos al hecho.

"Así amanecimos", la postal de Eva Bargiela sobre la nieve que cayó en Madrid

“Así amanecimos”, indicó la modelo, que sostuvo a Faustino en la foto y acompañó a Gianluca en un viaje que será recordado por esta inclemencia climática que no es habitual en Madrid y que se dio la última vez en 2021 bajo el efecto de la borrasca Filomena.

Eva Bargiela, Gianluca Simeone y su hijo Faustino

Luego de disfrutar la caída de la nieve, Bargiela, por la misma vía, subió un video de cómo cambió el tiempo en cuestión de horas y el sol se apoderó del paisaje. “Hace media hora nevaba y ahora salió el sol”, expresó la celebridad.

El beso de Eva Bargiela y Gianluca Simeone a su hijo Faustino

Al igual que Álvarez, el ahora exjugador de fútbol modificó su día a día con la llegada de Faustino, quien nació en octubre de 2025 y recibió la bendición de toda la familia. Con una nueva vida, vinculada al deporte desde otra óptica, el hijo de Diego Simeone acompañó a su pareja a hacer un pequeño recorrido por Europa y se topó con esta sorpresa que fue retratada en sus redes sociales.