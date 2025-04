La furia de Marianela Mirra contra un programa de TV: “Ojalá se mueran todos”

Hace una semana que el nombre de Marianela Mirra, una de las ganadoras de Gran Hermano más famosa, volvió al centro de la escena. Luego de que Jorge Rial la señalara como una de las amantes del exgobernador de Tucumán Jorge Alperovich, ella levantó el guante, reapareció en los medios y confirmó que con el exfuncionario son pareja desde hace muchos años. Ayer, en El run run del espectáculo (Crónica TV) hicieron un repaso del caso y cuando intentaron contactar a la mediática para conocer su versión del caso, la respuesta los dejó sin palabras: “Ojalá se mueran todos”, expresó.

Marianela Mirra apuntó con todo contra un programa de televisión

“Marianela Mirra rompió el silencio y arremetió contra El run run...”, adelantó la clásica placa roja de Crónica, antes de que Diana Zurco revelara con lujo de detalles lo que había sucedido. La periodista se encuentra a cargo del ciclo porque Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, sus conductores originales, están de vacaciones. Una vez anunciado el tema, el programa compartió las capturas de pantalla en donde Mirra le responde a una de las productoras que la contactó.

“Hola Marianela, ¿cómo va? Soy productora de Crónica y te contacto porque abordamos tu caso hoy”, se presentó la trabajadora del canal a través de un mensaje directo en la red social Instagram. “Sinceramente, nos interesa contar con tu palabra, saber cómo estás, cómo te sentís con todo este revuelo”, continuó. Unas horas después, Mirra se despachó contra el envío. “Jamás van a contar con mi palabra. Tienen una grosería única, de los más dañinos que vi y escuché. Ojalá se mueran”, reaccionó furiosa. Sorprendida por la violencia del mensaje, la productora atinó a preguntar el porqué de esas palabras. “Por todo. No tienen idea y son unos atrevidos sinvergüenzas”, remató Mirra.

“Este mensaje lo recibe una persona de nuestra producción, que con toda la mejor intención le escribe a Marianela”, explicó Zurco, luego de mostrar las capturas de pantalla. La conductora agregó que buscaron incluso invitarla al programa antes de abordar el tema. En el piso, la reacción de los panelistas fue de absoluta indignación.

Un romance polémico

El posteo en el que Mirra confirmó la relación. Instagram

Memorioso, luego de varios años de silencio, Rial volvió a poner a Mirra en los titulares de los diarios hace unos días. En Argenzuela, su programa de C5N, el periodista blanqueó el romance entre Mirra y el exgobernador tucumano, quien cumple una condena de 16 años de prisión por abuso sexual simple y agravado luego de la denuncia de su propia sobrina. “Entre las visitas que recibe, hay una que llama mucho la atención al servicio penitenciario”, dijo el conductor. “Estoy hablando de Marianela Mirra, la ganadora de Gran Hermano 2007″, sumó.

Mirra no dejó pasar el tiempo para dar su versión: el martes usó su cuenta de Instagram para confirmar la relación. “Hubo un pedido de dinero este fin de semana. La plata no la consiguió. Mi pareja es Alperovich”, arrancó la ex GH su descargo. “Esto es de casi toda mi vida, (...) no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”, continuó.

Si bien comenzó con una incógnita, luego mencionó a Rial con todas las letras. “Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no y te obsesionaste de más. No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo en él ayer, hoy y siempre, a muerte”, expresó. “No me quieras arruinar más la vida, es mi vida”, cerró contundente.

Otro de los posteos de Mirra. Instagram

Rápidamente, la noticia comenzó a circular y -ante el aluvión de críticas-, Mirra abrió de forma pública su cuenta de la red social por unas horas, que habitualmente se encuentra privada, para que el resto de los usuarios pudiera ver los posteos relacionados a la pareja que datan de hace años. Entre fotos, mensajes y hasta cartas manuscritas, la ganadora de Gran Hermano 2007 posteó una serie de imágenes que parecen confirmar su vínculo con el tres veces gobernador tucumano.

El exgobernador de Tucumán entre 2003 y 2015 cumple una pena de 16 años de prisión por abuso sexual simple y agravado en la Unidad Residencial 1 del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, el sitio donde cumplen su condena los “ofensores sexuales”. Acusado de abusar de una sobrina que trabajó para él en la campaña electoral para su frustrado intento de volver a la gobernación en 2019, el hombre de 69 años está privado de su libertad desde el 18 de junio.

LA NACION

Temas Marianela Mirra