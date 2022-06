Las dos típicas comidas argentinas que Oscar Ruggeri jamás probó en su vida

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, protagonizó este miércoles un desopilante momento al aire, luego de que el conductor del programa, Sebastián Vignolo, revelara qué comida nunca probó su compañero de los mediodías. “Che, me enteré algo. ¿Vos hay cosas que nunca hiciste? ¿Cómo sabés que hay cosas que no te gustan si nunca las probaste? ¿Vos me dijiste afuera que nunca comiste un huevo frito?”, contó el animador del ciclo.

Impávido, Ruggeri contestó: “No”. Y luego Vignolo volvió a preguntarle: “¿Pero comiste alguna vez?”, a lo que el exdefensor aclaró que sí había probado huevo revuelto, pero nunca cocinado de manera frita. Luego, sostuvo que se debe a una costumbre que tiene de su época de jugador. “Cuando era más chico no me acuerdo, pero cuando empecé a ser jugador de fútbol, me enseñaron que hacía mal. Román me dijo: ‘¿Cómo va a comer huevo frito un jugador de fútbol? No se puede comer frito, hay que evitar los fritos’”.

Incrédulo, Vignolo siguió insistiendo con el tema y fue más a fondo. “¿Nunca le pusiste un pancito, pinchaste lo amarillo?”, le consultó. Allí, Ruggeri aclaró que él nunca comió huevo frito, pero sus hijos sí. En ese momento, Oscar aprovechó para contar qué otro plato no tuvo la suerte de degustar a lo largo de su vida. “Y otra cosa que no voy a decir. Vos por ahí hay cosas que no comiste nunca. Por ejemplo, ñoquis: nunca. Una vez comí cinco con cinco vaso de agua, me los tragué entero porque fui a la casa de alguien que justo me dice que estaba amasando ñoquis. No me gustan. Cinco me puse y me los comí”.

Entre risas, el “Pollo” le consultó cómo hace los 29 de cada mes, el día tradicional para ingerir tal alimento, y agregó con sarcasmo: “No podés pasar por la vida sin comer un ñoqui. ¿Ves cuando te dicen vivir a medias?”. “¿Qué vivir a medias? Si a mí no me afectó”, retrucó el exzaguero central de al selección argentina. Después, el periodista se arriesgo a decir que “el 99% de los argentinos un huevo frito comió”, y mirando a Ruggeri, le dijo: “Si no comiste huevo frito, dudo que seas argentino”.

Con el objetivo de que el histriónico panelista “rompiera el invicto”, se acercó al estudio la cocinera del canal, Araceli, quien le sirvió al exjugador un plato de huevo frito con pan. “Siempre hay una primera vez”, lanzó Vignolo, seguro de que Ruggeri probaría el plato. Sin embargo, Oscar miró el plato no sin antes agradecerle a la chef por la comida. Con el plato servido en la banqueta del conductor, el comentarista observó la comida y confesó que no lo tentaba. “Ni un poquito”, explicó. Por si quedaban dudas, el exdirector técnico de San Lorenzo e Independiente indicó: “Eso no como yo, eh. Eso no como yo, eh. No voy a comer”.

Para romper el hielo, Vignolo procedió a darle un bocado a la comida, y luego de deglutirla, dijo relamiéndose que ese plato es “un viaje de ida”. Estoico, Ruggeri replicó que no le genera nada el huevo frito, y además contó que tampoco come pan. “Yo pido disculpas (a los) que (lo) han hecho. Encima dos”, se lamentó Ruggeri, quien no cejó en su posición y siguió sin probar el huevo frito.