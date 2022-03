Leo Messi posó con el hijo de David y Victoria Beckham y su look sorprendió a todos

Lionel Messi fue el protagonista de desopilantes comentarios que circularon en las redes sociales y fueron más allá de sus virtudes futbolísticas para centrarse en la ropa que lució en una foto junto al hijo de 19 años de David y Victoria Beckham, Romeo. El adolescente posó también junto a Neymar y Mbappé en París y compartió su felicidad con todos.

En la visita que el adolescente hizo a algunos jugadores del PSG, el astro futbolístico vistió un conjunto Dolce&Gabbana animal print rojo y negro, que tiene un valor de 1645 euros. Este llamativo look generó muchos comentarios, a favor y en contra, pero todos destacaron la ventaja de poder usar cualquier prenda solo por el hecho de ser Messi.

Neymar le dio su camiseta firmada a Romeo Beckham Instagram @romeobeckham

“El que es Messi y tiene plata se viste como quiere”, “Amo que a Messi le importa cero qué ropa se pone”, “No importa si Messi se puso la frazada de león de tus viejos, sigue siendo fachero”, fueron algunos de los mensajes más divertidos y destacados que circularon en la red

El excéntrico look de Lionel. Fuente: Instagram

.

Romeo compartió en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 3,3 millones de seguidores, su felicidad por haber visitado en París a las figuras del PSG Neymar, Messi y Kylian Mbappé. Según expuso, el brasileño le regaló su camiseta con dedicatoria incluida y, del francés, consiguió un comentario en el posteo donde le chocaba el puño y lo definía como “top”.

Romeo Beckham posó también junto a Mbappé Instagram @romeobeckham

El pantalón de Leo Messi en el cumpleaños de Antonela Roccuzzo que llamó la atención de sus seguidores

El 26 de febrero Antonela Roccuzzo cumplió 34 años y, para celebrar ese día tan especial, realizó un festejo íntimo en Barcelona, donde viven sus amigos más cercanos, a pesar de estar, con su familia, radicada en París. Más allá de los saludos hacia la mujer, muchos se centraron en el pantalón que lucía Lionel.

La postal del festejo que compartió Antonela Roccuzzo Instagram @antonelaroccuzzo

Si bien siempre las fotos que suben el futbolista y la emprendedora suelen ser celebradas por sus millones de fans, en esta ocasión, fue el jean del jugador el que se llevó todas las miradas debido a las manchas de pintura que tenía. El look que eligió el delantero del Paris Saint-Germain fue algo original. Para el festejo de su esposa, La Pulga se puso un buzo color crema de la exclusiva firma Balmain y una chaqueta en cuadrillé rojo que combinó con un jean oscuro con roturas y zapatillas blancas. Lo cierto es que los seguidores hicieron especial foco en el pantalón estilo “albañil” que vistió, ya que además de tener algunos parches, contaba con un efecto que simulaba manchas de pintura en color blanco, azul y rojo.

“¡Que humildad Leo! Le pintó el cuarto a los chicos y se fue a festejar el cumpleaños de la esposa”; “Pobre Lio. Tuvo que dejar de pintar para la foto”; “Lo apuraron a Messi y no llegó a cambiarse el pantalón”; “Messi llegó a Barcelona directo a pintar la casa”; “Amo saber que ese pantalón debe costar más que mi alquiler del departamento”; “Todos miramos las manchas en el jean”; “Anto no le dio tiempo de cambiarse”, fueron algunos de los comentarios en redes acerca del look del capitán de la selección argentina.