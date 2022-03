La extrema dieta de Robert Pattinson para Batman que lo llevó a contar hasta los “sorbos de agua”

Robert Pattinson reveló que tuvo que tomar medidas extremas respecto de su rutina de ejercicios y de su dieta para poder interpretar a Batman. En este sentido, el actor contó que solo tuvo un par de meses para ponerse en forma y transformarse en Bruce Wayne y hasta dijo que incluso limitó la cantidad de sorbos de agua que podía tomar.

La película se estrenó los primeros días de marzo en todo el mundo y el papel que interpretó el protagonista de Crepúsculo fue muy halagado. En la entrega más larga de la historia de la saga de Batman, Pattinson se puso el traje del justiciero de Ciudad Gótica y, según varios fanáticos, honró el rol que en otras ocasiones encarnaron Val Kilmer, Christian Bale, Adam West, Michael Keaton, George Clooney y Ben Affleck.

En declaraciones a la revista People, el londinense de 35 años habló sobre su preparación para el protagónico y manifestó: “Tuve unos tres meses antes de que comenzara el rodaje y luego me dediqué a hacer ejercicio antes y después del trabajo todo el tiempo”.

A su vez, Robert expresó que era tan extrema su preparación que antes de las escenas sin camisa, remera o el propio traje del superhéroe, debía reducir el consumo de alimento y hasta “contar los sorbos de agua” que tomaba.

En esta línea, Pattinson se tomó con humor el esfuerzo que tuvo que hacer para llegar al estado físico ideal como Batman y bromeó con que saber que iba a tener que actuar en algunas escenas con el torso descubierto fue un buen incentivo para entrenar. “La vergüenza es mi mayor motivador, 100%”, comentó.

Por otro lado, el actor que está dando mucho que hablar con su protagónico en Ciudad Gótica dijo que, como gran parte de la película se filmó en la oscuridad, terminó con la piel completamente blanca. “Estaba realmente muerto”, señaló acerca de su estado después del rodaje de The Batman. “Miré una foto mía de abril y me veía verde. Siempre rodando de noche, me sentí muy solo. No se te permite salir del estudio con el traje puesto, así que apenas sabía lo que estaba pasando afuera”, agregó acerca de sus sensaciones mientras estuvo en los sets de DC Films.

Pattinson hizo alusión también a las grabaciones de la película cuando se dictó la cuarentena por coronavirus en 2020. Entonces, la estrella de Hollywood admitió que no siguió las instrucciones de entrenamiento físico de su entrenador personal.

La filmación tuvo que suspenderse temporalmente debido al estricto confinamiento de hace dos años atrás, pero, de acuerdo con su propio testimonio, Robert nunca estuvo preocupado por no mantener su apariencia de Bruce Wayne. Asimismo, el actor consideró, en una entrevista con la revista GQ: “Creo que si hacés ejercicio todo el tiempo, sos parte del problema”.