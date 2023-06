Lionel Messi al Inter Miami: el detalle en la remera que usó para anunciar su decisión

escuchar

Lionel Messi tomó la decisión de no continuar en el fútbol europeo. En una entrevista que le concedió a los diarios deportivos catalanes Sport y Mundo Deportivo, La Pulga estableció un quiebre en su carrera para arribar al Inter Miami, un equipo de la MLS de Estados Unidos que marcha en la última ubicación de la tabla de posiciones y necesita un envión anímico y futbolístico para resurgir.

Lionel Messi durante su entrevista con Sport

En dicha nota a los medios españoles, Messi vistió una camiseta blanca, de la marca Louis Vuitton, que pronto se viralizó a tal punto de que la tienda oficial recibió varias peticiones para poder comprarla. Con la leyenda “Do a kickflip” que, traducida literalmente al castellano significa “Da una patada”. Sin embargo, en sí la frase refiere a un movimiento de patineta, en la cual la tabla gira en el lugar para volver a donde estaba. Se trata de un movimiento que Tony Hawk, leyenda de ese deporte, hizo famoso.

Antes de que Messi popularice la remera de la marca francesa, la misma costaba 850 dólares, un equivalente a 200 mil pesos. A raíz de la constante demanda, el precio aumentó y llegó a los cuatro dígitos con un valor de 1400 dólares (340 mil pesos).

La cotización de la remera que utilizó Lionel Messi; Foto: stockx.com

Una situación similar se dio en vísperas al año nuevo cuando Lionel utilizó una llamativa prenda de la marca Gucci que, al igual que esta ocasión, también tuvo un impacto fuerte en las tiendas, quienes rápidamente empezaron a quedarse sin stock debido a la alta demanda de los fanáticos. Por ese entonces, la vestimenta de color verde salía 900 dólares, un número que no espantó a los fanáticos.

Las frases más salientes de Messi confirmando su llegada a Estados Unidos

En diálogo con Sport y Mundo Deportivo, la figura de la selección argentina fue terminante en declarar que su destino estaba marcado al recibir la negativa del FC Barcelona. Tras dos temporadas en el París Saint Germain, donde quedó con un gusto agridulce por no poder conquistar la UEFA Champions League, La Pulga seguirá su carrera profesional en el Inter de Miami.

“Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro”, explicó Messi sobre la negociación con el Barcelona.

Se confirmó la llegada de Lionel Messi en Inter Miami; en un fotomontaje, el rosarino ya está con la camiseta del club norteamericano

Y, en esa misma línea, agregó: “Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso”.

Por otra parte, en una declaración saliente del argentino, Messi explicó que su decisión era marcharse del viejo continente en caso de no concretarse un segundo ciclo en el club culé: “Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”, aseguró, en una decisión que tomó en conjunto con su esposa, Antonela Roccuzzo

LA NACION