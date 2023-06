El frío comunicado de Barcelona sobre la llegada de Lionel Messi a Inter Miami: “un campeonato con menos exigencias”

escuchar

Por sobre todas las cosas, el anuncio de Lionel Messi de que será nuevo jugador de Inter Miami en la Major League Soccer (MLS) estadounidense, por vía de una entrevista a Mundo Deportivo y Sport, representó un mazazo brutal a las ilusiones de los hinchas de Barcelona, el primer club del jugador como profesional. El mundo blaugrana se ilusionó como nunca con la posibilidad de repatriar a su máximo goleador histórico, al punto que durante los últimos meses solía escucharse el cántico de “Meeeeessi, Meeeeeessi” en el Camp Nou cuando se llegaba a los diez minutos de los partidos. Pero las restricciones económicas que aquejan a los catalanes representaron un obstáculo imposible de sortear para el presidente Joan Laporta, y el regreso nunca se materializó.

A pesar de no involucrar de forma directa a la institución, las autoridades de Barcelona decidieron pronunciarse al respecto, en particular como respuesta a algunas declaraciones de Messi en dicha entrevista, en las que el argentino dio a entender que no se hizo un esfuerzo lo suficientemente sustancioso para conseguir su firma. Y por vía de un comunicado en su sitio oficial, la réplica llegó en forma de un mensaje de mucha frialdad hacia su ídolo.

En primer lugar, el comunicado buscó reencauzar la narrativa alrededor de la reunión que mantuvieron Laporta y Jorge Messi, padre y representante del jugador, en la que se intentó caracterizar aquella conversación como la confirmación de una decisión ya tomada en lugar de una negociación: “El pasado lunes día 5, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, trasladó al presidente del Club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami, pese a tener una propuesta presentada por el Barça, ante la voluntad expresada tanto por el FC Barcelona como por Lionel Messi de volver a vestir de azulgrana”, reza la publicación, que insiste en que la oferta formal hacia Messi existió.

El siguiente párrafo, por su parte, cuenta con una crítica poco sutil al nivel futbolístico de la liga estadounidense: “El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años”, aseguró el club, en relación a las palabras de la Pulga, en la que admitió haber rechazado los ofrecimientos que le llegaron desde Europa.

“Tanto Joan Laporta como Jorge Messi también se emplazaron a trabajar conjuntamente para promover un gran homenaje del barcelonismo a un futbolista que ha sido, es y será siempre querido por el Barça”, finaliza el mensaje, que buscó refutar varios de los puntos sobre los que enfatizó el número 10 en su entrevista, en particular con respecto a los acercamientos formales de Barcelona para buscar su firma: “Si bien escuché que se decía que la Liga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse”, aseguró Messi. “Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores, y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso”, expresó, molesto con las conjeturas.

“Tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y tener que andar a las corridas también como pasó, que me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel... Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese encantado, no se pudo”, recordó Leo sobre cómo se produjo su arribo a PSG, que se materializó en agosto de 2021, un mes después de vencerse el contrato con Barcelona, muy cerca del cierre del mercado de pases, y sin la posibilidad de hacer una pretemporada por haber competido en la Copa América 2021 con la selección argentina.

“¿Barcelona hizo todo lo posible por repatriarlo?”, se le preguntó en la conversación. Su respuesta fue ambigua: “Bueno, no sé. Es un tema de ellos. La verdad, sinceramente, no sé si ha hecho todo lo posible o no. Yo sabía lo que hablaba con Xavi, sobre todo... Ahora, por lo que se dice, habían logrado el permiso de la Liga para poder hacerlo. Pero ya te digo, no era sólo eso. Faltaban muchas cosas. El club, hoy por hoy, no estaba en condiciones de afirmarme al 100 por ciento de que podía volver”, contestó.

Tampoco se trató de un desembarco sencillo en Estados Unidos, porque en la mesa de Messi aparecían varios actores. Aunque claro, ninguno podía ofrecerle lo que él pretendía. Por lo tanto, Inter Miami vio la ventana para ingresar en el radar del rosarino con una serie de posibilidades que a su edad tienen peso propio. Si bien el capitán de la selección argentina pretendía seguir compitiendo en Europa, su mirada cambió por completo a los 35 años y en la entrevista que dio dejó en claro que ya no sólo prioriza su deseo por ganar y tampoco busca contratos siderales. Entonces, la franquicia de la MLS le ofrece lo que hoy más valora: la tranquilidad para él y para su familia, además de disfrutar del juego en una liga en crecimiento, pero que claramente no está entre las mejores del mundo. Mientras tanto, Barcelona se resignó a una negativa dolorosa, al final definitivo de un romance que marcó una época.

