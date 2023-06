¿Visionario? Juan Martín del Potro y una divertida publicación tras la llegada de Lionel Messi al Inter Miami

escuchar

Este miércoles, Lionel Andrés Messi confirmó que el futuro de su carrera será en el Inter Miami de la MLS, luego de días de incógnita entre su posible vuelta al FC Barcelona y su llegada al fútbol árabe. El campeón del mundo dio la noticia a través de una entrevista al medio español Mundo Deportivo. Las repercusiones de lo sucedido fueron tantas que una hizo reír a muchos en las redes sociales y fue la del extenista Juan Martín del Potro.

Descartada la posibilidad de la vuelta al Barcelona, el periodista deportivo Hernán Castillo tuiteó este martes a las 19 horas: “Messi jugará en Inter de Miami. Ya no más reuniones. Ese será su destino”. La noticia trascendió en la red social y cobró mucha relevancia. Luego dio los motivos por los cuales el rosarino habría elegido este destino para su carrera. “Con un contrato que tiene que ver mucho con inversiones, movidas inmobilarias, con ser un empresario del fútbol acá en más, con una sociedad. Resigna mucho dinero, en uno de sus posibles destinos que es Arabia”, manifestó.

Messi y su anuncio final: "Seguiré mi camino en Miami"

Sin embargo, los rumores del martes se transformaron en una realidad cuando el mismísimo Messi en diálogo con el medio español expresó: “Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”.

Tras estas declaraciones del capitán de la selección argentina, Juan Martín del Potro publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que se lo ve posando con la camiseta titular del Inter Miami que exhibe el número 10 y su apellido en la espalda. Debajo de la imagen hizo una aclaración. “Les avisé y no me prestaron atención”, escribió junto a un emoji de risas dando a entender que sabía lo que se le venía a ese club.

La historia de Juan Martín Del Potro tras el anuncio de la llegada de Lionel Messi al Inter Miami Instagram: @delpotrojuan

La foto corresponde a su visita en marzo del 2022, luego de abandonar la actividad profesional en el ATP de Buenos Aires. “La torre de Tandil” viajó para ver al equipo liderado futbolísticamente en ese entonces por Gonzalo “Pipita” Higuaín en el Lockhart Stadium. Sin embargo, el equipo local perdió 2 a 0 en aquella oportunidad contra Los Angeles FC.

A pesar del mal trago, en su visita a los Estados Unidos, “Delpo” se encontró con una de las glorias del deporte como lo es el velocista jamaiquino Usain Bolt, quien también apoyó al equipo presidido por el exfutbolista David Beckham.

Juan Martín Del Potro junto a Usain Bolt en su visita al Inter Miami en 2022 Instagram: @delpotrojuan

Juan Martín del Potro será uno de los miles de hinchas del fútbol que alentará por el capitán de la selección en su nueva aventura en la MLS con el Inter Miami.

Cabe señalar que, según Hernán Castillo, Messi “ya tiene todo arreglado de palabra y solo falta la firma” que no la puede hacer hasta el 30 de junio por una cuestión legal con el PSG, salvo que su ex club le dé un permiso. No obstante, aseguró que desde la institución estadounidense no tienen intenciones de apurar el trámite y es por esta razón que no hubo ninguna presentación oficial desde el club.

