Lionel Messi cumplió 36 años: con un impresionante juego de luces, el Monumento a la Bandera se iluminó para saludar al ídolo

escuchar

Desde la llegada de Lionel Messi a Rosario, la ciudad se revolucionó por completo. A este acontecimiento se le sumó que el capitán de la selección argentina cumplió 36 años este sábado y los festejos serán a la altura de las circunstancias. Es por eso que en la tierra donde nació, recibió un saludo especial que lo emocionó y decidió subirlo a su cuenta de Instagram, donde sus seguidores están atentos a cualquier movimiento que hace.

Con motivo de una nueva vuelta al sol, el exjugador del Barcelona y el Paris Saint Germain se encontró con un saludo especial que lo emocionó: en el Monumento a la Bandera, un lugar emblemático de Rosario, se topó con la leyenda “Feliz cumple, Leo”, la cual se proyectó con una luz especial que constantemente reproducía la frase en el cielo.

Lionel Messi agradeció un saludo de cumpleaños muy especial

Es por eso que Messi, quien no suele utilizar sus redes sociales para cuestiones extrafutbolísticas, decidió tomarse un tiempo para destacar el gesto. “Muchas gracias por el saludo”, expresó en la parte inferior del video.

Radicado en Funes, en las afueras de Rosario, Messi llegó junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Ciro, Thiago y Mateo, para quedarse durante unos días y luego, según sus declaraciones, continuará camino hacia los Estados Unidos tras aceptar la oferta del Inter Miami de la MLS donde coincidirá con Sergio Busquets, excompañero suyo en el Barcelona de Pep Guardiola.

La familia Messi está en Rosario para celebrar el cumpleaños del ídolo Instagram @antonelaroccuzzo

Como toda personalidad reconocida en el mundo, el último campeón del mundo estuvo en el foco de las cámaras desde su arribo a su ciudad natal, donde compartirá con su familia un nuevo cumpleaños y luego, se tomará un tiempo para estar en las despedidas de Maximiliano Rodríguez y Juan Román Riquelme, dos exjugadores que harán un partido homenaje para darle un cierre a sus carreras plagadas de éxitos deportivos.

El repartidor de churros que se conmovió al ver a Lionel Messi

Tras tomar la decisión de retornar al país durante unos días, Lionel Messi generó un clima diferente en Funes. Con su energía y presencia, sin proponérselo es un gran generador de momentos e historias que suelen ser viralizadas en las redes sociales.

Así fue como un repartidor de churros, tuvo la dicha de entregarle un pedido al capitán de la selección argentina. “Todavía no me creo lo que pasó. Cuando llegué a la entrada había mucha gente, yo estaba con el pedido y pensé ‘¡qué lindo sería si lo cruzo a Messi!”, expresó el joven llamado Juan Pablo.

El audio que el delivery que le llevó los churros a Messi le mandó a su mamá

Si bien relató que no pudo entablar contacto directo con el deportista, le quedó grabado un momento especial para siempre: “Temblaba, tenía un nudo en la garganta y la voz quebrada. Atrás estaba Antonela y el nene (uno de los tres hijos de la pareja). Y yo saludé, no sé si era él, pero levanté la mano por las dudas”. De esta manera, hizo referencia a que, a lo lejos, vio a Messi.

“Fue todo muy rápido, yo no los quería molestar, les pregunté si me podía sacar una foto y me dijeron que estaba con los amigos”, cerró el repartidor, quien se mostró emocionado por el giro inesperado que tomó su día desde que conectó mirada con La Pulga.

LA NACION