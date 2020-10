"Lo odié": Mike Tyson recordó su traumático primer encuentro con Michael Jakcson

23 de octubre de 2020

El exboxeador Mike Tyson se convirtió en un personaje en sí mismo después de su retiro como profesional. Multicampeón como pugilista, polémico por su agitada vida personal, Tyson logró erigirse en una figura de interés, sobre todo, tras la publicación de su descarnado libro autobiográfico "Toda la verdad".

Hoy en día, conduce un exitoso podcast llamado Hotboxin, donde sigue revelando algunas de las historias más desopilantes que le tocaron vivir a lo largo de su exitosa carrera. Tal fue el caso de la última emisión de su show de audio, donde contó como fue su primer encuentro con el artista Michael Jackson, con quien cultivó una cercana relación con el pasó del tiempo. Sin embargo, el primer momento que tuvieron no fue todo lo bueno que Iron Mike hubiese deseado.

Una mala primera impresión entre Mike y Michael

"Creo que fue en un concierto en Cleveland cuando conocí a Michael. Yo estaba con Don King (su promotor) aquella noche. En ese momento, era el campeón indiscutido", comenzó su relató el estadounidense.

Y siguió: "Michael Jackson vino hacia nosotros y Don le hizo el signo de la paz. Michael lo imitó. Ahí, yo repetí el gesto y Michael bajó la mano. No creía que pudiera estar jugando conmigo porque yo era el jodido campeón", continuó su narración el exdeportista.

En esa misma noche, el por entonces rey de los pesos pesados volvió a cruzarse con el creador de Thriller en los camarines. Pero la situación no se modificó: "En un momento, Jackson fue hacia Don y habló con él, pero no conmigo. Michael se marchó y yo me aproximé. Entonces, me dijo: '¿No te conozco de alguna parte?'. Eso golpeó mi ego, lo rompió. Yo contesté: 'No, solo soy un fan, es un placer conocerlo, señor'. Y él se metió en un coche", recordó Tyson.

"Lo odié"

Según explicó el propio Mike en su programa, esto hizo que cada vez que escuchara su nombre volviera a su mente el mal recuerdo. "Lo odié. Más adelante me invitó a su casa. Salimos por ahí y pensé que era un buen tipo, pero en mi mente yo pensaba: 'Sabías quién era y jugaste conmigo'".

Además de MJ, Tyson también se hizo amigo en esos días del reconocido actor Eddie Murphy, de quien dijo haber aprendido mucho de sus "hábitos". "Cuando era muy joven y estaba a su alrededor, veías su casa, todo lo que tenía, esos autos. Él surgió a principios de los 80' y yo a mediados o cerca del final de la década. Eddie era al que todos mirábamos. Llegó antes que nosotros y lo veíamos con los Rolls Royce, las mansiones, salíamos con él y decíamos: 'Esto es lo que yo quiero hacer cuando tenga algo de dinero".

Finalmente, el neoyorkino de 54 años evocó su experiencia en la casa de Liza Minelli ubicada, justamente, en su ciudad natal. "Ocupaba una manzana. yo quería algo así. Cuando sos joven y prometedor empezás a andar con esta clase de gente. Parecen normales hasta que vas a su casa y te das cuenta de que son especiales", rememoró.