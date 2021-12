Los autos de las estrellas: un tikoker mostró los exclusivos autos de los jugadores del PSG

El PSG es el equipo que, actualmente, cuenta con algunos de los jugadores más valiosos del mundo. Empezando por Lionel Messi, que se sumó este año, pasando por Neymar Jr., cuyo pase fue el más caro del mundo en 2017, y llegando a la joven estrella Kylian Mbappé, pretendido en el pasado mercado de pases por Real Madrid, el conjunto dirigido por Qatar Investment Authority presume de sus estrellas, que como es de esperar, viven una vida de ensueño.

Ávido siempre de captar los mejores autos del mundo, el influencer del mundo automotor, Alber Muncha, se acercó al centro de entrenamiento del equipo francés para deleitar a su abultada audiencia (274 mil seguidores) en TikTok con las imágenes de los exclusivos autos que manejan los futbolistas capitaneados por el entrenador argentino Mauricio Pochettino.

Sergio Ramos, que todavía no ha podido demostrar en la cancha lo que vale por sus reiteradas lesiones, luce en el video de Muncha un Audi RS6, que en 12 segundos puede alcanzar los 200 km/h. Su precio aproximado es de 150 mil euros.

Por su parte, el delantero argentino Mauro Icardi se mueve en una Ford Raptor que, sin embargo, no maneja. Este auto cuenta con una pantalla multitáctil de 12 pulgadas y tiene un costo de 100 mil dólares.

En tanto, el volante argentino Ángel “Fideo” Di María se mostró en un Rolls Royce Cullinan. Quizás, el nombre de este modelo de la suntuosa marca de autos explique por sí mismo su valor. Cullinan es el nombre del propietario de la mina de Sudáfrica donde se halló el diamante bruto jamás visto: se trata de una pieza de más de 3000 kilates, también conocida como Estrella del Sur.

Asimismo, el volante central de la Selección argentina Leandro Paredes luce un Audi RS6, que cuenta con control de crucero adaptativo, sistema de advertencia de cambio de carril y cámaras de 360 grados. El valor aproximado de esta joya es de 150 mil euros.

Lionel Messi y Leandro Paredes del PSG. @PSG_inside

Una de las curiosidades del video es que Mbappé, de 22 años, no maneja ya que no cuenta con carnet de conducir. Otro de los puntos llamativos es que el mismísimo Messi fue visto en una camioneta que no le pertenece. Claro: “La Pulga” es un recién llegado a París, y es probable que al momento del video (de principios de octubre), todavía no tuviera consigo su flota de autos.

Los lujosos autos de los jugadores del PSG

Otra de las figuras del equipo es Gianluigi Donnarumma, quien recientemente fue elegido como el mejor arquero de la temporada en los premios que otorgó la Revista France Football. Gigi, exportero del A.C. Milan, se traslada en un Ferrari 812 Superfast rojo, cuyo valor aproximado en el mercado es de 340 mil euros. Su aceleración de 0 a 100 kilómetros de 2,9 segundos y tiene 800c.

Alexandre Letellier, relegado ahora al puesto de tercer o cuarto arquero del equipo, no por eso es menos presuntuoso y monta un Porsche Cayene GTS, valuado en 300 mil dólares. La velocidad máxima de este vehículo es de 270km.