Final increíble: Manchester City le arrebató el triunfo a Liverpool en nueve minutos y se jugó hasta el minuto 103

En un final de película, Manchester City le dio vuelta el partido a Liverpool y lo venció por 2-1, por la 25° fecha de la Premier League. En un partido lleno de situaciones de riesgo y goles de buena factura, con Alexis Mac Allister como titular en el equipo de Slot y con la llave para quedarse con el empate sobre el final en un partido repleto de emociones. Pero al final festejaron los dirigidos por Pep Guardiola, que se mantienen a cinco puntos de diferencia del líder Arsenal, que el sábado la había metido presión ganándole por 3-0 a Sunderland.

Liverpool salió a jugar 4-2-3-1 con Alisson Becker; Szoboslai, Konaté, Van Dijk y Kerkez; Gravenberch y Mac Allister; Mo Salah, Wirtz y Gakpo; Ekitike.

Manchester City utilizó el esquema 4-3-3 con Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guéhi y Nouri; Bernardo Silva, Rodri y O’Reilly; Semenyo (la reciente incorporación), Haaland y Marmoush.

¡DEL GOLAZO A TERMINAR EXPULSADO! En el final, el árbitro revisó el VAR, anuló el tercero del City y le sacó roja a Szoboszlai por esta infracción sobre Haaland.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uh2lQtAgQi — SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026

Hasta los 73 minutos el encuentro estaba 0-0, pero apareció Dominik Szoboszlai para convertir un golazo de tiro libre, el mejor por esa vía del 2026 sin dudas. Un violento fierrazo con efecto que se abrió desde el centro para pegar en el palo derecho del arquero y se metió.

A los 83, Bernardo Silva empató con un zurdazo de arremetida en el punto penal luego de un centro y una asistencia de cabeza de Erling Haaland. Liverpool no podía creer que se le escurría el partido de la smanos, pero todo podía empeorar.

Alisson Becker le cometó penal a los 90 a Matheus Nunes y Haaland con pateó con clase, con zurda y con cara interna, para ubicar el balón junto al palo derecho del arquero. El centrodelantero volvió a marcar luego de cinco juegos y llegó a los 21 en el campeonato, ratificando su liderazgo en el rubro. Fue además el fin de una ‘maldición’ para Haaland: Anfield era uno de los dos únicos estadios, junto con el del Sunderland, en los que el delantero noruego nunca había marcado en la Premier League.

El festejo con furia de Erling Haaland PAUL ELLIS� - AFP�

La última foto del partido fue el gol de contraataque de Rayan Cherki con el arco libre que pudo haber finalizado en el tercer gol visitante y la lucha en el camino entre Szoboszlai con Erling Haaland. Debió ser el 3-1, pero un error de concepto del juez Craig Pawson, luego del llamado del VAR para revisión, volvió todo atrás y finalizó sancionando una infracción fuera del área y expulsando por último recurso al mediocampista local. Debió haber dado “Ley de ventaja” y sancionar el gol; le dio prioridad a un tecnicismo que lejos está de valorar el espíritu del juego: el gol siempre debería ser más importante que cualquier foul previo.

La acción había agarrado a todo Liverpool en ataque, incluso su arquero Becker había ido a atacar como un 9 más y Haaland también defendía para el vencedor, pero una recuperación baja finalizó con un lanzamiento largo para su centrodelantero, que se iba de cara al gol con el arco libre, obviamente. Por eso la reacción de Szoboszlai para frenar con agarrones el avance del delantero noruego. Y por eso la polémica del VAR. Szoboszlai se fue expulsado por último recurso, aunque el fútbol pedía “dejar seguir” y que el encuentro finalice 3-1.

Mac Allister fue protagonista hasta el final, incluso casi tuvo el empate en el minuto 98 de los 97 que dispuso a jugar el árbitro (sí, ya pasado el tiempo) con un remate de media distancia, pero Donnarumma le mandó la pelota al córner. El arquero francés lo festejó como un gol. Las emociones estaban a flor de piel.

“La esperanza está ahí, vamos a luchar hasta el final”, prometió el capitán de los Citizens, Bernardo Silva, en declaraciones a Sky Sports. “Estamos contentos, pero debemos seguir haciendo nuestro trabajo, algo que no hemos hecho bien últimamente”.

El vigente campeón Liverpool (6º, con 39 punts) ve alejarse los puestos de clasificación para la próxima Champions League, ya que el Manchester United (4º, con 44) y el Chelsea (5º, con 43) se han escapado. El Manchester City logró solamente su tercera victoria en Anfield desde la creación de la Premier League en 1992, tras las obtenidas en 2003 y 2021. Es que Liverpool, sobre todo con Jurgen Klopp en el banco de suplentes, había tenido a maltraer en los duelos con el City. Pero la de este domingo sí que valió la pena. ¿O no Pep?

En otro partido de este domingo, Crystal Palace puso fin a una racha de 12 partidos sin ganar en todas las competiciones al vencer el domingo 1-0 al Brighton. Ismaila Sarr anotó el único gol del partido en el Amex Stadium para alejar al Palace nueve puntos de la zona de descenso y superar al Brighton en el 13mo puesto.

“Fue un ambiente increíble y qué manera de comenzar mi carrera en el Palace, una victoria en un derbi”, afirmó Jorgen Strand Larsen, el fichaje récord de Palace que se unió desde Wolves el último día del mercado. “Era realmente importante ganar ya que había una racha sin victorias antes de que me uniera”. Y agregó: “Este es el juego más intenso que he jugado, así que estoy cansado ahora, pero vale la pena”.

El gol de la victoria de Sarr llegó tras una carrera en el minuto 61 y un disparo que superó al portero Bart Verburggen. Fue su segundo gol en tantos partidos y su décimo de la temporada.

La última victoria de Palace en cualquier competición fue contra Shelbourne en la Conference League el 11 de diciembre.