Wanda Nara sorprendió al revelar las intenciones que tiene Mauro Icardi respecto a ella y a sus hijas

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi y mencionó cómo se encuentra la situación acerca de la tenencia compartida con las hijas de ambos: Francesa e Isabella. En el marco del estreno de MasterChef Celebrity (Telefe), donde la mediática retomó su rol de conductora, aprovechó el furor que la cámara le dio y lanzó varias dádivas contra el futbolista del Galatasaray. “Está luchando para que volvamos a Turquía”, sentenció.

En el último mes, Nara pareció ajena al escándalo de su separación. Lejos del conflicto y el episodio polémico que las menores vivieron a principios de este año en el Chateau Libertador con Icardi, la figura de Telefe enfocó su imagen en el nuevo proyecto culinario. Pero, fiel a su estilo, arremetió nuevamente contra el futbolista durante una entrevista que concedió al programa Sería increíble, mediante el streaming de Olga.

Wanda Nara contó que Mauro Icardi tiene un plan para que cumpla la restitución de sus hijas en Turquía (Fuente: OLGA)

Wanda Nara tajante contra Mauro Icardi

Mientras transcurría la conversación sobre su situación de expareja, Nara comentó: “Mauro tiene una colección entera de seis Birkins [marca de carteras de lujo] y un montón de cosas más”. “¿Y eso dónde quedó? ¿Está en la casa donde él vive ahora?”, preguntó Nati Jota.

“Están en Turquía. Supongo que puso todo en una caja”, especuló la conductora. Ante la contestación, Jota insistió: “¿Y si le pedís que te lo devuelva?”. “No. Se lo pedí de mil maneras. La excusa es que voy a volver. Él está luchando para que mis hijas y yo volvamos a Turquía”, adelantó la mediática con tono serio.

“Pero, ¿con qué lógica te irías a vivir vos allá?”, repreguntó Jota. “La famosa restitución de la que hablan es que mis hijas vuelvan a vivir allá conmigo”. En ese instante, la conductora de Olga señaló que Wanda tiene “toda su vida” hecha en la Argentina, desde el trabajo hasta la educación de las menores y la tutela compartida de Valentino, Constantino y Benedicto López -fruto de su antigua relación con Maxi López-.

“Y menos que mis hijas vivan con la amante de él y pareja actual, y que no tengan a su mamá cerca, menos. Entonces él pretende que vaya yo”, agregó. “¿Hay alguna chance de que tengas que ir a Turquía?”, cuestionó Nati Jota. Con firmeza, la mediática sostuvo: “Mi abogado dice que no y sus abogadas dicen que sí, supongo que no le estarán sacando dinero por algo que piensan que no va a pasar”.

Nara aseguró que no tiene rencor contra Icardi por su infidelidad con La China Suárez (Fuente: OLGA)

Momento después del “palito” que tiró sobre las letradas que defienden al futbolista, remarcó: “Yo con él no hablo más. Le puse una perimetral para que no me pueda escribir y no puede tener contacto conmigo”; aunque hizo una salvedad: “Existieron veces en las que tuve que hacer una llamada por situaciones puntuales sobre mis hijas, pero no hay diálogo”.

Para dejar en claro, Wanda Nara confirmó que Francesca e Isabella sí tendrían contacto con su papá, aunque no lo ven físicamente. Cabe recordar que hace meses que Mauro Icardi se instaló en Estambul para retomar sus obligaciones como delantero del Galatasaray, tras la rotura de ligamentos que sufrió el año pasado. En la actualidad reside en la segunda ciudad más grande de Turquía junto a María Eugenia ‘la China’ Suárez y los hijos de esta: Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

“¿Tenés la expectativa de que en algún momento recompongan la relación?”, le preguntaron, a lo que la conductora fue tajante: “No sé, el destino nunca se sabe. Desde mi lado soy cero rencorosa”.