El plato que Maxi López le dedicó a Wanda Nara con un guiño a Mauro Icardi

La presencia de Maxi López en MasterChef Celebrity (Telefe) da mucho de qué hablar. El exmarido y padre de los tres hijos mayores de Wanda Nara no solo sorprende con su destreza desconocida en la cocina, sino también con las indirectas que se lanza con la conductora, con quien durante varios años no tuvo vínculo.

Wanda Nara y Maxi López: una relación de amistad que dejan ver en MasterChef Celebrity (Foto: Telefe)

Entre tantas alusiones a su anterior matrimonio, el exfutbolista presentó el plato del último desafío con un nombre en honor a su exesposa y dejó a más de uno sin palabras.

Todo comenzó este miércoles 15 de octubre, cuando el desafío se basó en una preparación gastronómica que incluía diversos condimentos ardientes, como el merkén, el ají molido o el wasabi. López eligió preparar una carne de cerdo con setas y notas agridulces. Cuando Damián Betular consultó sobre el nombre de su manjar, lanzó: “La bondiola de Wanda”.

Maxi López y una particular frase sobre una de las conversaciones entre Mauro Icardi y Wanda Nara (Foto: Captura TV)

“En una época le gustaba la bondiola. Yo sé que ahora está más en la hamburguesa, pero es un plato que cocinaba hace mucho tiempo atrás”, añadió con picardía, en referencia a las conversaciones filtradas entre la empresaria de cosméticos y Mauro Icardi, las mismas que generaron revuelo a comienzos de este año. Al escucharlo, Wanda se cubrió la boca mientras lanzaba una carcajada.

Minutos más tarde, la presentadora contó que su ex es políglota: “Habla cuatro idiomas”. A lo que él agregó: “Hamburguesa en italiano se dice hamburger. En inglés, hamburger. En español, como todos sabemos. Y en portugués, le dicen maki“.

La reacción de Wanda Nara al escuchar a Maxi López (Foto: Captura TV)

Pese a que limaron asperezas y ahora parecen ser buenos amigos, Maxi López debió abandonar las grabaciones del famoso ciclo de cocina para viajar de imprevisto a Suiza, después de que su mujer Daniela Christiansson, que está embarazada de siete meses, publicara en redes que había sufrido un accidente doméstico junto a un polémico mensaje que fue interpretado como una indirecta a su pareja por no estar presente.

En medio de las especulaciones sobre un posible enojo con el padre de su hija Elle, la modelo sueca rompió el silencio en las últimas horas y aclaró cómo sigue la situación con López.

“Si Maxi está volviendo y eso nos pone muy contentas. No, no estoy enojada. Sé bien cuáles son los objetivos de Maxi al estar lejos de nosotras en este momento, incluso estando yo embarazada. Las razones son importantes y sus objetivos son más grandes de lo que muchos pueden imaginar", expresó mediante un extenso comunicado en su cuenta de Instagram. Asimismo, afirmó que “hay toda una estrategia detrás” y que su marido “conoce los límites” y nunca haría nada para perjudicarlos. También aclaró que tomaron juntos la decisión “de hacer este sacrificio” y vivir un tiempo separados físicamente.

El posteo de Daniela Christiansson luego de que Maxi López volara de regreso a Suiza para reencontrarse con ella y su hija (Foto: Instagram @danielachristiansson)

“¿Duele? Sí, claro. Estoy un poco agotada, porque estoy en la parte final del embarazo; el cuerpo pesa y las hormonas me ponen muy sensible, pero lo que más me duele es que lo extrañamos mucho. Igual me pone feliz verlo disfrutar con sus hijos, que lo necesitan, y poder pasar tiempo con su familia y amigos. Esa es, de hecho, la razón principal de su estadía en la Argentina y es algo que me hace enormemente feliz por él y por sus hijos. También, siempre hace bien volver al lugar donde uno creció. Lo sé bien, porque yo también viví muchos años lejos de mi casa", reflexionó.

Por último, hizo mención de Wanda Nara, y aclaró que “no hay ningún drama con ella. ”Todo está bien, todo tranquilo y en paz. Eso es lo más importante para todos", remarcó y enfatizó en su deseo de ver a López en MasterChef. “Gracias por el cariño y el respeto de siempre”, sentenció.