Los Leones: cuando vale hasta cortarse un dedo para llegar a los Juegos Olímpicos 2024

Escuchar

PARÍS (de un enviado especial).– Faltó esa puntada final, esa última estocada en el círculo rival para conseguir un empate que nunca llegó. Sensaciones encontradas para Los Leones: la derrota ante Australia por 1 a 0, en el debut del Grupo B del torneo olímpico, dejó la tranquilidad de que el partido se escapó apenas por algún detalle, todo estuvo muy equilibrado. Dejaron una buena imagen frente a una de las potencias de siempre en el hockey sobre césped y del último campeón de la Pro League. Pero por supuesto que hay un lado negativo: la caída impide tomar suficiente envión tras el debut, esa dosis de confianza que se necesita para empezar a ilusionarse con los cruces decisivos y, más adelante, con una medalla.

Un córner corto de Blake Govers, cuando se consumía el segundo cuarto marcó el punto de quiebre definitivo, más allá de que Argentina estuvo muy cerca de empatar en los instantes finales del partido. Ahora, queda pensar en el partido del lunes ante la India, un oponente tan duro como los oceánicos y de un estilo de juego similar. Sin embargo, uno de los datos colaterales fue la presencia en el lado australiano de Matthew Dawson, que hace unos meses no dudó en dar el visto bueno para que le amputaran la parte superior del dedo anular, con tal de garantizarse competir en París. Tras su lesión, el jugador de 30 años entendió que de ninguna manera iba a tolerar un yeso que le iba a retrasar la recuperación y, por supuesto, le habría impedido jugar –quizás- en su última cita olímpica.

Matthew Dawson: su historia se viralizó antes de los Juegos Olímpicos Getty Images

Dawson advirtió que su decisión de quitarse una falange había sido “cuidadosamente considerada”. “Tomé una medida informada con el cirujano plástico en ese momento, no sólo por la oportunidad de jugar en París, sino también por la vida futura”, comentó.

Desde la vereda argentina opinaron sobre esta controvertida decisión. Mariano Ronconi, el DT de los Leones, se puso en la piel del N° 6, que acumula 210 partidos internacionales y 25 goles: “Para los que vivimos de esto, los Juegos Olímpicos son todo. ¿Una falange? Y bueno, es una falange…. Quizás yo lo haría, si es que me aseguran que si me la saco voy a los Juegos. No vaya a ser que me saquen el dedo y después me dejen afuera... Imagino que debió haber sido algo médico también”, comentó el ex arquero de Quilmes. El entrenador estaba al tanto sobre la situación de Dawson: “Yo llegué a ver imágenes y tenía una fractura expuesta y el dedo colgando. No sé si era tan simple reconstruir esa falange: le amputaron el dedo y quizás después le pusieron un poco de ‘glamour’ para decir que se lo cortó para venir acá a París…, pero me parece un montón”.

Mariano Ronconi, entrenador de los Leones, entiende la situación de Dawson Santiago Filipuzzi/Enviado espec

Agustín Mazzilli, uno de los Leones que enfrentó a Dawson, habló de su experiencia personal: “Yo tomé malas decisiones en mi vida con respecto a mi rodilla. Entiendo que cuando estás en este movimiento olímpico y jugás frente a una alta exigencia, terminás tomando decisiones que capaz no son las ideales para el resto de tu vida. Lo bueno es que ahora está pudiendo jugar y disfrutar de esto y quizás, en otro momento no lo podía hacer”. El Pájaro reconoce que fue muy imprudente: “Rumbo a Tokio 2020, estaba con una rodilla que no podía caminar del dolor y jugué esos Juegos Olímpicos. Me había operado, hice mal la recuperación, tuve edema óseo en las dos rodillas y osteocondritis en una de ellas. Además, tomaba pastillas para todos los partidos. Me habían operado en la izquierda y la derecha se me terminó lesionando por la sobrecarga”.

El delantero, uno de los héroes dorados de Río 2016, profundizó: “Sé que lo de Dawson fue algo extremo, pero entiendo que en Australia le dijeron que ya estaba complicado de por sí y la decisión era hacer una recuperación muy extensa, incluso con chances de que no recuperara esa parte de la falange. ¿La cuestión estética? No cambia nada, nosotros estamos todos destruidos”.

Mercedes Margalot tuvo un accidente de moto que llevó a la amputación de un dedo anular Captura Instagram

La exLeona Mercedes Margalot, campeona mundial y medallista olímpica, tiene justamente un dedo apuntado. Y habló de la experiencia que la transformó: “A mí me amputaron la misma falange que le amputaron a él, pero en mi caso debido a un accidente de moto. Me pongo en la piel de un deportista que no se quiere perder los Juegos Olímpicos y lo entiendo. Miro mucho las manos de las personas y todos los santos días de mi vida odio haber tenido ese accidente, que ocurrió a fines de 2016″.

Además, la exdefensora, ahora comentarista de ESPN, contó cómo puede influir en el juego. “A nivel hockístico no te perjudica absolutamente en nada, primero porque el dedo anular no tiene una función crucial, ni siquiera en la vida de uno en general, y segundo porque es la mano derecha, que va abajo cuando agarrás el palo y es la mano que no tiene prensión. Es decir, no es la izquierda. Después, es respetable: el olimpismo es el olimpismo. Habrá que ver dentro de unos años qué piensa él y qué balance hace”.

Carlos Retegui, el DT campeón del mundo con las Leonas y ganador de la medalla dorada con los Leones, está hoy alejado del hockey sobre césped. Pero a la distancia, puede captar la vibración que se siente en estos casos. “A su edad yo me hubiera amputado igual”, dice sonriente. Y reconoce: “Los deportistas hacemos locuras: cuando mi hija Micaela nació yo estaba en los Juegos Olímpicos de Atlanta ‘96, por eso es que hay que valorar a todos los deportistas que nos representan. Y sería bueno que después de estas semanas, tanto los olímpicos como los paralímpicos no pasen y vuelvan a ser olvidados, sin apoyo ni reconocimiento”.

El Chapa insiste en el concepto de que un atleta que busca formar parte de una cita olímpica es capaz de cualquier cosa: “A la hora de representar al país hacés lo irracional, no te importa nada. Es así: literal”.

Leonas: goles de cuatro generaciones para arrancar con todo

En medio de la irregularidad y los altibajos de los seleccionados argentinos en París 2024, Las Leonas comenzaron con todo: una refrescante goleada sobre Estados Unidos por 4-1 que motiva a perseguir todavía con más fuerzas el objetivo esquivo histórico, la medalla de oro olímpica. Las autoras de los goles pertenecen a distintas generaciones, porque celebraron Rocío Sánchez Moccia (nacida en 1988), Agustina Gorzelany (1996), Julieta Jankunas (1999) y Zoe Díaz (2006). El descuento parcial (2-1) para el conjunto norteamericano provocó alguna zozobra y llegó por intermedio de Ashley Sessa, pero el equipo de Fernando Ferrara encaminó rápido el rumbo. El próximo compromiso para las chicas del hockey será el lunes a las 12.30 frente a Sudáfrica.