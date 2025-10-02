Lewis Hamilton habló por primera vez de la muerte de Roscoe: “El duelo es el último acto de amor”

Lewis Hamilton atraviesa uno de los momentos más tristes de su vida personal. A pocos días de anunciar la muerte de Roscoe, su inseparable bulldog inglés, el siete veces campeón mundial de Fórmula 1 habló por primera vez en público sobre la pérdida. Lo hizo durante el día de prensa previo al Gran Premio de Singapur, donde se presentó muy triste, pero agradecido por la cantidad de mensajes de apoyo que recibió desde todas partes del mundo. “Fue abrumador ver cuánto Roscoe conmovió a la gente. Nunca imaginé que significara tanto para tantas personas”, expresó el piloto de Ferrari con la voz quebrada.

El pasado lunes, Hamilton compartió en redes sociales que Roscoe había muerto el domingo 28 de septiembre por la noche. Días antes, había informado que el perro había sido hospitalizado y puesto en coma tras ser diagnosticado con neumonía. La noticia generó una ola de reacciones entre sus seguidores, colegas y amantes de los animales. Es que el pequeño perrito era más que una mascota para la estrella del automovilismo, era su mejor amigo y quien lo acompañó en giras, paddocks y sesiones de entrenamiento, convirtiéndose en parte esencial de su vida.

Lewis Hamilton había compartido en redes sociales la noticia de la muerte de su mascota (Foto: Instagram @lewishamilton)

Durante su charla con la prensa, Hamilton reflexionó sobre el proceso de duelo y la dificultad de seguir adelante en medio del dolor. “Leí en algún lugar que el duelo es el último acto de amor, y definitivamente lo estoy sintiendo. Cualquiera que haya perdido a una mascota sabe lo profundo que puede doler. Son parte de tu familia, de tu identidad”, confesó.

Al ser consultado sobre cómo logra mantenerse enfocado en su trabajo tras una pérdida tan dolorosa, el británico respondió con honestidad: “Se trata de elegir no caer en la negatividad. Me he permitido llorar, hablar con otros que también pasaron por esto. Mi madre perdió a su perro hace tres meses, una amiga perdió el suyo hace tres semanas. Todos lo vivimos en algún momento”.

Más allá de su propio duelo, Hamilton aprovechó el momento para compartir una mirada más amplia sobre el estado del mundo y la importancia de la empatía: “Vivimos tiempos oscuros. Guerras, desigualdad, gobiernos en crisis, gente sufriendo en todas partes. Pero, a través de esta experiencia personal, vi algo hermoso: hay empatía, hay amor, hay solidaridad. Eso me da esperanza para la humanidad”.

El piloto de carreras quedó sorprendido por el amor que trajo a miles de personas su perro (Foto: Instagram @lewishamilton)

Sus palabras resonaron en las redes sociales, en especial en Instagram, donde la cuenta oficial de Ferrari publicó un extracto de sus declaraciones. Miles de usuarios respondieron con mensajes conmovedores: “Lo mejor es que fue un perrito amado, cuidado y será recordado por su papá”; “Se ve tan desconsolado”; “Roscoe será recordado por siempre como el mejor perro del paddock”; “Awww Lewis parece estar muy triste. Debe ser difícil para él hablar de ello todos los días con fines mediáticos” y “Nuestros pensamientos contigo, Lewis”, fueron solo algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

Las redes sociales se inundaron con mensajes de aliento para Lewis Hamilton (Foto: Instagram @lewishamilton)

Consultado sobre sus expectativas para el Gran Premio de Singapur, Lewis Hamilton aseguró que planea correr con el corazón puesto en Roscoe. “Me siento positivo para este fin de semana. Es una pista que me dio buenos resultados y, desde el receso, sentí una mejor conexión con el auto”, afirmó.