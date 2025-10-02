Lionel Messi viaja a la India: qué va a hacer y cuándo

Lionel Messi prepara un importante proyecto para terminar el 2025. Antes de regresar a Rosario para pasar las fiestas con su familia, visitará la India, país al que fue hace 14 años con la selección argentina. A través de su cuenta de Instagram, donde acumula 506 millones de seguidores, reveló el itinerario de viaje, qué ciudades visitará, cuándo y cuáles son las actividades.

El fanatismo por el mejor jugador de fútbol del mundo no conoce ni límites ni fronteras. Hay aficionados en todo el mundo y quienes tienen la oportunidad organizan viajes para verlo jugar en vivo, aunque sea una vez en la vida. Ahora, será Messi quien emprenderá una importante aventura laboral. Este jueves 2 de octubre confirmó que tiene prevista una gira por la India y reveló en qué consistirá su estadía. “Muy contento de visitar este diciembre un país tan hermoso como India. Va a ser un gusto poder ir a recitales, prácticas de fútbol de chicos, un torneo de pádel y también al lanzamiento de iniciativas solidarias en estadios históricos de Calcuta, Mumbai, Nueva Delhi y quizás alguna ciudad más…“, expresó mediante la publicación.

Lionel Messi confirmó que visitará la India en diciembre (Foto: Instagram @leomessi)

“También tendré el honor de compartir con grandes estrellas y las principales figuras del país”, agregó y expresó su alegría por regresar al país después de 14 años. El G.O.A.T. India Tour 2025 de Lionel Messi incluirá una visita Dalt Lake Stadium en Calcuta el 13 de diciembre, al Wankhede Stadium de Mumbai el 14 de diciembre y al Arun Jaitley Stadium de Delhi el 15 de diciembre.

Se trata de una propuesta de The Satadru Dutta Initiative y las entradas se podrán conseguir por la aplicación District.

Messi estuvo en India junto a la selección argentina hace 14 años. El 2 de septiembre de 2011 el conjunto albiceleste enfrentó a Venezuela en un partido amistoso. Terminó con una victoria por 1-0 con un gol de Nicolás Otamendi y marcó el debut de Alejandro Sabella como director técnico.

Lionel Messi volverá a la India despúes de 14 años CHRIS ARJOON� - AFP�

Asimismo, en noviembre la selección argentina jugará dos partidos amistosos. Uno de ellos será en Angola, donde si bien aún no está oficializado, se enfrentará al país anfitrión en el estadio 11 de Noviembre de Luanda, y el otro precisamente en la India, donde podrían enfrentar a los Estados Unidos o Qatar en el estadio Jawaharlal Nehru.

El fanatismo por el mejor jugador del mundo es difícil de medir. Quienes recientemente revelaron públicamente su admiración por Messi fueron los actores Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro. En una entrevista con el periodista Alexis Puig en el marco del estreno de Una batalla tras otra (A Battle After Another) de Paul Thomas Anderson. “Soy un gran fan”, dijo DiCaprio cuando le mencionaron al futbolista argentino. En septiembre de 2023, el ganador del Oscar fue una de las celebridades que vio en vivo al argentino en un partido entre Inter Miami y Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS).

Leo DiCaprio y Benicio del Toro hablaron de su amor por Messi y Maradona

Por su parte, Del Toro admitió que si bien es fan de Messi, en la elección prefiere a Diego Armando Maradona. “Tuve el placer de conocerlo y pasar algo de tiempo con él”, reveló el actor puertorriqueño. Aunque admitió no ser un experto en fútbol, reconoció que disfruta del deporte. En el pasado, su nombre llegó a sonar con fuerza para interpretar a Maradona en una película biográfica, lo que refuerza el vínculo simbólico entre el actor y el ídolo popular.