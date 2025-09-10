Los mejores memes del partido entre Argentina y Ecuador por Eliminatorias
La selección nacional tuvo un caliente cruce con la selección ecuatoriana que se vivió con pasión en redes sociales
La selección argentina enfrentó a la selección ecuatoriana en la 18ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin la presencia de Lionel Messi y Cristian “Cuti” Romero, dos piezas fundamentales en el armado de Lionel Scaloni, el equipo asistió al Estadio Monumental de Guayaquil con su clasificación a la próxima Copa del Mundo asegurada.
Pese a las dificultades del primer tiempo y una notable falta de trabajo en conjunto por parte de los nuevos integrantes del equipo dirigido por Lionel Scaloni, la albiceleste lo dio todo. Pero no fue suficiente para obtener la victoria, por lo que el encuentro terminó con una derrota 1-0.
Como era de esperarse, las redes sociales no se mantuvieron ajenas a lo que sucedía en el campo de juego y comenzaron a reacciones a los mejores momentos, como lo fue la atajada de Emiliano ‘Dibu’ Martínez a los 14 minutos del partido, donde salvó una pelota clave de Nilson Angulo, o la innecesaria expulsión de Nicolás Otamendi por tumbar a Valencia.
Cabe recordar que este es el último partido por Eliminatorias que jugará Otamendi con la selección argentina y, además, gracias a la tarjeta roja tampoco podrá estar jugar en el debut del equipo en el Mundial.
Los mejores memes del partido de Argentina vs. Ecuador
ECUADOR VOLVIÓ A HACER UN GOL DESPUÉS DE MIL AÑOS— Thiago Alcántara Fan Account (@thiago_fan6) September 9, 2025
pic.twitter.com/p9aisaA3un
Ecuador y Argentina no se juegan nada en este ultimo partido de eliminatorias, además de que ya están clasificados.— Caisexo (@CFC_Caisexo) September 10, 2025
Los triplehijueptas de los jugadorespic.twitter.com/Y1gJ1xAmdQ
"Lpm como vamos a perder con Ecuador"— L (@llorisRC) September 10, 2025
La subtrama de Luis Suarez contra Venezuela pic.twitter.com/aJ6Db6Z3Ua
*Argentina y Ecuador ya clasificados*— C (@cristinaaagl) September 10, 2025
El partido: pic.twitter.com/Xa5TGdevQW
Ecuador y Argentina ya estan clasificados— Day Tricolor (@daytricolorx) September 10, 2025
El partido... pic.twitter.com/Si2Hb4moNW
This is ECUADOR!!!! pic.twitter.com/YI7fYgciFQ— Footy Condor 🇪🇨 (@FootyCondor) September 10, 2025
Somos campeones del Mundo, bicampeones de América y clasificamos primeros al Mundial no te podes enojar tanto por perder un partido— PEPE (@soyunargento) September 10, 2025
Yo después de que la Ecuador de Beccacece nos ganó el último partido de Eliminatorias pic.twitter.com/fm1YxrB1oQ
ahre los ecuatorianos se hacen que marearon a 11 jugadores y nunca ganaron nada en su vida pic.twitter.com/KgXORSnfHQ— valen⁴⁴³ (@elortodenorris) September 10, 2025
Roja para Argentina pero Otamendi se pierde el debut de la selección en el mundial pic.twitter.com/6iFnqpfQ8v— Van Buytenizado (@VanBuytenizado) September 9, 2025
dale hermano no pueden estar tan gaga solo porque falte Messi algún día lamentablemente no va estar, hay que aprender a jugar sin él pic.twitter.com/s14G2Xhyod— lulu⋆ (@drivergirll) September 9, 2025
No me quiero acostumbrar a una Selección Argentina sin vos. pic.twitter.com/WN8WUP3aUc— Bra (@brian_salva07) September 9, 2025
Le dieron la cinta de Messi a rodrigo de paul en vez de darcela al Dibu pic.twitter.com/8y8fpZwuNz— ni/co (@TiniDrogona) September 9, 2025
Emotivo lo de #Otamendi como buen central, aplicando el último recurso en su último partido oficial pic.twitter.com/OAUP397E2r— ᴴᴱᴿᴺᴬᴺ ᴮᴵᵀᴬᴿ (@hernanbitar) September 9, 2025
pongo el partido y resulta que tenemos un expulsado y un penal en contra pic.twitter.com/W0mifzcIBq— Le pague los masters a Taylor (@_rociont) September 9, 2025
