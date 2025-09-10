Los mejores memes del partido entre Argentina y Ecuador por Eliminatorias

La selección argentina enfrentó a la selección ecuatoriana en la 18ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin la presencia de Lionel Messi y Cristian “Cuti” Romero, dos piezas fundamentales en el armado de Lionel Scaloni, el equipo asistió al Estadio Monumental de Guayaquil con su clasificación a la próxima Copa del Mundo asegurada.

Pese a las dificultades del primer tiempo y una notable falta de trabajo en conjunto por parte de los nuevos integrantes del equipo dirigido por Lionel Scaloni, la albiceleste lo dio todo. Pero no fue suficiente para obtener la victoria, por lo que el encuentro terminó con una derrota 1-0.

Como era de esperarse, las redes sociales no se mantuvieron ajenas a lo que sucedía en el campo de juego y comenzaron a reacciones a los mejores momentos, como lo fue la atajada de Emiliano ‘Dibu’ Martínez a los 14 minutos del partido, donde salvó una pelota clave de Nilson Angulo, o la innecesaria expulsión de Nicolás Otamendi por tumbar a Valencia.

Wilmar Roldan expulsó a Nicolas Otamendi (AP Photo/Dolores Ochoa) Dolores Ochoa - AP

Cabe recordar que este es el último partido por Eliminatorias que jugará Otamendi con la selección argentina y, además, gracias a la tarjeta roja tampoco podrá estar jugar en el debut del equipo en el Mundial.

La atajada de Dibu Martínez a Angulo

Los mejores memes del partido de Argentina vs. Ecuador

ECUADOR VOLVIÓ A HACER UN GOL DESPUÉS DE MIL AÑOS



pic.twitter.com/p9aisaA3un — Thiago Alcántara Fan Account (@thiago_fan6) September 9, 2025

Ecuador y Argentina no se juegan nada en este ultimo partido de eliminatorias, además de que ya están clasificados.



Los triplehijueptas de los jugadorespic.twitter.com/Y1gJ1xAmdQ — Caisexo (@CFC_Caisexo) September 10, 2025

"Lpm como vamos a perder con Ecuador"



La subtrama de Luis Suarez contra Venezuela pic.twitter.com/aJ6Db6Z3Ua — L (@llorisRC) September 10, 2025

*Argentina y Ecuador ya clasificados*



El partido: pic.twitter.com/Xa5TGdevQW — C (@cristinaaagl) September 10, 2025

Ecuador y Argentina ya estan clasificados



El partido... pic.twitter.com/Si2Hb4moNW — Day Tricolor (@daytricolorx) September 10, 2025

Somos campeones del Mundo, bicampeones de América y clasificamos primeros al Mundial no te podes enojar tanto por perder un partido



Yo después de que la Ecuador de Beccacece nos ganó el último partido de Eliminatorias pic.twitter.com/fm1YxrB1oQ — PEPE (@soyunargento) September 10, 2025

ahre los ecuatorianos se hacen que marearon a 11 jugadores y nunca ganaron nada en su vida pic.twitter.com/KgXORSnfHQ — valen⁴⁴³ (@elortodenorris) September 10, 2025

Roja para Argentina pero Otamendi se pierde el debut de la selección en el mundial pic.twitter.com/6iFnqpfQ8v — Van Buytenizado (@VanBuytenizado) September 9, 2025

dale hermano no pueden estar tan gaga solo porque falte Messi algún día lamentablemente no va estar, hay que aprender a jugar sin él pic.twitter.com/s14G2Xhyod — lulu⋆ (@drivergirll) September 9, 2025

No me quiero acostumbrar a una Selección Argentina sin vos. pic.twitter.com/WN8WUP3aUc — Bra (@brian_salva07) September 9, 2025

Le dieron la cinta de Messi a rodrigo de paul en vez de darcela al Dibu pic.twitter.com/8y8fpZwuNz — ni/co (@TiniDrogona) September 9, 2025

Emotivo lo de #Otamendi como buen central, aplicando el último recurso en su último partido oficial pic.twitter.com/OAUP397E2r — ᴴᴱᴿᴺᴬᴺ ᴮᴵᵀᴬᴿ (@hernanbitar) September 9, 2025

pongo el partido y resulta que tenemos un expulsado y un penal en contra pic.twitter.com/W0mifzcIBq — Le pague los masters a Taylor (@_rociont) September 9, 2025