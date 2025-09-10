LA NACION

Los mejores memes del partido entre Argentina y Ecuador por Eliminatorias

La selección nacional tuvo un caliente cruce con la selección ecuatoriana que se vivió con pasión en redes sociales

Los mejores memes compartidos en X sobre el partido de Argentina - Ecuador
Los mejores memes compartidos en X sobre el partido de Argentina - Ecuador

La selección argentina enfrentó a la selección ecuatoriana en la 18ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin la presencia de Lionel Messi y Cristian “Cuti” Romero, dos piezas fundamentales en el armado de Lionel Scaloni, el equipo asistió al Estadio Monumental de Guayaquil con su clasificación a la próxima Copa del Mundo asegurada.

Pese a las dificultades del primer tiempo y una notable falta de trabajo en conjunto por parte de los nuevos integrantes del equipo dirigido por Lionel Scaloni, la albiceleste lo dio todo. Pero no fue suficiente para obtener la victoria, por lo que el encuentro terminó con una derrota 1-0.

Como era de esperarse, las redes sociales no se mantuvieron ajenas a lo que sucedía en el campo de juego y comenzaron a reacciones a los mejores momentos, como lo fue la atajada de Emiliano ‘Dibu’ Martínez a los 14 minutos del partido, donde salvó una pelota clave de Nilson Angulo, o la innecesaria expulsión de Nicolás Otamendi por tumbar a Valencia.

Wilmar Roldan expulsó a Nicolas Otamendi (AP Photo/Dolores Ochoa)
Wilmar Roldan expulsó a Nicolas Otamendi (AP Photo/Dolores Ochoa)

Cabe recordar que este es el último partido por Eliminatorias que jugará Otamendi con la selección argentina y, además, gracias a la tarjeta roja tampoco podrá estar jugar en el debut del equipo en el Mundial.

La atajada de Dibu Martínez a Angulo
La atajada de Dibu Martínez a Angulo

Los mejores memes del partido de Argentina vs. Ecuador

LA NACION
