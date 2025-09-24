Los mejores memes del partido entre Palmeiras y River

Este miércoles por la noche River Plate enfrenta a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo viajó al estadio Allianz Parque donde después de una seguidilla de malos partidos espera poder dar vuelta el 2-1 conseguido en el Monumental. Otro de los golpes duros que tuvo en los últimos días el equipo millonario fue la derrota 2-0 ante Atlético Tucumán en el Torneo Clausura, lo que dejó muy desmotivado al plantel y a gran cantidad de hinchas.

Sin embargo, la ilusión de poder pasar a las semifinales se encuentra intacta y así se dejó ver en las últimas horas en redes sociales, donde gran cantidad de usuarios compartieron memes alentadores.

Los mejores memes de Palmeiras vs. River

Es miércoles 24 de septiembre a las 23:30, ella sube una historia cenando con otro pero River le gana 2-0 a Palmeiras y pasa a semifinales de la Copa Libertadores



pic.twitter.com/fdMXGX1oub — cris (@cris__ese) September 23, 2025

CÍRCULO DE ORACIÓN ACTIVADO, DALE LIKE A ESTE TWEET PARA QUE HOY SALGA TODO BIEN Y RIVER ELIMINE A PALMEIRAS



🕯️

🕯 🕯

🕯 🕯

🕯 🕯️

🕯 pic.twitter.com/op87x8Ew59 — SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) September 24, 2025

TE ACABAS DE CRUZAR AL GALLARDO DE LA SUERTE, LIKE PARA QUE RIVER PUEDA GOLEAR A PALMEIRAS Y DAR VUELTA LA SERIE EN BRASIL pic.twitter.com/9W2OOpLlOt — mateorp 🇵🇱 (@mateoorp12_) September 24, 2025

Te cruzaste con Armani chiquito, dale mg para que le vaya bien a #River🐔 contra Palmeiras. pic.twitter.com/HCNe0KwXQX — Banda Roja (@BandaRoja_) September 24, 2025