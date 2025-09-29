Luto en el fútbol español: murió un arquero de 19 años tras un choque de cabezas

Raúl Ramírez, arquero del CD Colindres, falleció en las últimas horas tras un grave accidente en un partido contra Revilla. Ambos equipos militan en la Tercera División de España y se enfrentaron el pasado sábado. El incidente ocurrió cuando un atacante del Revilla chocó, involuntariamente, a Ramírez en una jugada aérea y el guardameta cayó desplomado al piso.

Producto de esa disputa, la pelota ingresó al arco, pero el árbitro decidió frenar el juego debido a que Ramírez quedó tendido en el piso, sin reaccionar. De inmediato, el entrenador del CD Colindres, Rafa de Peña, entró al campo de juego a socorrer a su dirigido, quien no mostraba reacción tras el impactante choque de cabezas.

Raúl Ramírez tenía 19 años

Además de De Peña, una enfermera, presente en las tribunas, comenzaron a hacer maniobras para estabilizar al jugador de 19 años, mientras se pedía, insistentemente, por una ambulancia para trasladarlo. Según se pudo reconstruir, el futbolista sufrió un paro cardíaco en camino al Hospital Universitario Marqués de la zona de Valdecilla y eso complicó aún más el panorama, trayendo absoluta preocupación en sus compañeros de equipo quienes no podían creer cómo se agravó su estado de salud.

Con el correr de los minutos, Ramírez no reaccionó de manera favorable ante los intentos denodados del cuerpo médico del hospital, quienes buscaron todas las formas posibles de reanimar al joven de 19 años que, finalmente, falleció y generó una consternación mayor en el fútbol español.

La RFEF se sumó a las condolencias

“La RFEF se une al dolor de los familiares, amigos y compañeros de Raúl Ramírez Osorio, guardameta del CD Colindres fallecido en el día de hoy. Todo nuestro apoyo y ánimo al fútbol cántabro. Nadie debería irse tan pronto. Descanse en paz”, deslizó la cuenta de X de la Real Federación Española de Fútbol y la selección de España, quien envió las condolencias a familiares y allegados.

La Federación Cántabra de Fútbol anunció tres días de luto por la muerte de Ramírez

Por su parte, la Real Federación Cántabra de Fútbol lanzó un comunicado al respecto donde oficializó el luto por tres días y un minuto de silencio para la próxima jornada de la liga.

“La Real Federación Cántabra de Fútbol lamenta comunicar que el arquero del C.D. Colindres Raúl Ramírez se encuentra en estado de muerte cerebral después del choque fortuito sufrido en el encuentro del pasado sábado. En medio de este momento tan doloroso, y por deseo expreso de su familia, la misma ha tomado la decisión de donar sus órganos para que se beneficien otras personas.

En el mismo texto, siguió: “El fútbol cántabro llora la repentina pérdida de un joven que nos deja demasiado pronto, con apenas 19 años de edad. La RFCF decreta tres días de luto y guardará un minuto de silencio en su memoria en todos los partidos de la próxima jornada. Desde la RFCF, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todo el Club Deportivo Colindres. Descanse en paz“.

Finalmente, el Real Madrid se sumó a los mensajes de despedida: “El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Raúl Ramírez, portero de 19 años del C. D. Colindres. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz”.