Mariano Closs les pidió a los directivos de ESPN que el canal transmita la Fórmula 1 en vivo: “Tienen 3, 4 señales”

El periodista deportivo Mariano Closs ha centrado su tarea profesional en el fútbol, pero nunca ocultó su afición por otros deportes como el automovilismo o el tenis. Al respecto se refirió este lunes en su programa diario de televisión “ESPN F12″. Según precisó Closs, todo el fin de semana vio algunos partidos de la última fecha Copa de la Liga 2021, pero también el Gran Premio de Portugal del campeonato mundial de la Fórmula 1... aunque en diferido.

Periodista de la señal desde septiembre de 2020, el relator deportivo se tomó el atrevimiento de hacerle un pedido a los directivos de ESPN para que la transmisión de las carreras del domingo sean en vivo. Actualmente, las clasificaciones son emitidas en tiempo real, aunque no así las carreras: “¿Por qué la Fórmula 1 18:30? Yo soy un amante de la Fórmula 1. ¿18:30? Le digo al canal, muchachos: pongámoslo en vivo, tienen 3 señales, 4 señales. Tiene que ir en vivo la Fórmula 1″, pidió.

Lewis Hamilton bebe champaña al celebrar su victoria en el Gran Premio de Portugal, el domingo 2 de mayo de 2021, en el circuito de Algarve. (AP Foto/Manu Fernández)

Luego, dijo: “Al señor de la programación: en vivo la Fórmula 1. Además, no puedo ver los portales porque ya se van a adelantar. Me arruina. No me metí en ningún portal para no ver el resultado”.

Finalmente, el animador televisivo confesó que es un “amante” de la máxima categoría del automovilismo, y para concluir, le mandó un saludo al equipo periodístico que lidera el narrador Fernando Tornello.

